“幻のカンボジアコーヒー”を未来へ。”買う”が”育てる”になるサブスク「notice coffee」が始動。

株式会社ドットプラン（静岡県富士市）は、カンボジアの小さな農園とともに育てるコーヒープロジェクト「notice coffee」を2025年12月21日にリリースします。

内戦で一度途絶えかけた“幻のカンボジアコーヒー”を未来につなぐために──。

購入者を「crew（クルー）」と呼び、コーヒーを“買う”のではなく“育てる”体験として届ける、プロジェクト参加型のサブスクリプションです。

利益の15%でカンボジアの未来を担う子どもたちに文房具を届けるプロジェクト。透明性を大切に、農園や子どもたちの様子を会報やポッドキャストで共有していきます。

一度途絶えた“幻のコーヒー”を、再び世界へ

カンボジアのコーヒーは希望の種未来を担う子どもたちに文房具をプレゼント

カンボジアのコーヒー産業は内戦により一度はほぼ途絶えかけました。近年、若い農家の手によって復活の兆しを見せています。

notice coffee チーフブランドオフィサー遠藤文美はかつて、カンボジアで旅行ガイドとして働いていました。現在、古民家カフェを経営し、バックパッカーとして訪れたアジアのコーヒーを自家焙煎しています。

現在も交流が続くカンボジアの日本語ガイド・オルに「大好きなカンボジアのコーヒーを日本に届けたい」と相談したことで、モンドルキリ州のコーヒー農家・ティーさんと出会いました。

コーヒーの未来のために──文房具を子どもたちへ

現地パートナーのオル氏モンドルキリ州のコーヒー農家 ティー氏

カンボジアのコーヒーづくりがこれからも続いていくためには、子どもたちの学びが守られることが欠かせません。

notice coffeeでは、利益の15%でカンボジアの子どもたちに文房具を届けています。

どの学校に支援を届けるかは、現地パートナーのオルが各州の教育局と連携し、必要とされている場所を選定。一人ひとりの子どもに、直接文房具セットを手渡しています。

文房具のセットは一人ひとり手渡し文房具のセットカンボジア各州の教育局と連携

crew とつくる “透明なつながり”

notice coffee では購入者をcrewと呼んでいます。

“crew（クルー）” とはコーヒーの未来をいっしょに育てる仲間のこと。

未来をずっといっしょに見守っていきたいから定期便での販売です。

透明性を大切に 、crew と相互の関係を築く仕組みを提供します。

一生懸命書いてくれた「ありがとう」子どもたちの「ありがとう」が届く ありがとうラベル

文房具を受け取った子どもたちが、その鉛筆で書いた「ありがとう」の文字を、毎月のパッケージに印刷してお届けします。

notice letterイメージ現地の“いま”がわかるレター notice letter

毎月お届けする会報では、支援状況・農園の変化・収益の使い道を数字と事実でレポート。

notice radioイメージ質問できる・話せる双方向 notice radio

crew の質問に答える双方向型ポッドキャスト。メンバーの生の声で現地トークや文化紹介も配信します。

「できること」が自信になる。特別支援学校との協働

静岡県立富士特別支援学校 富士東分校のサステナブル班が「プロジェクトアシストクルー」として参加。梱包の一部を担っています。

毎月の商品には彼らが作ったコーヒー豆かす脱臭剤も同封。

「できること」が社会とつながり、「誰かの役に立つ」体験が彼らの自信にもつながります。

プロジェクトアシストクルー豆かす脱臭剤づくりラベル貼り、スタンプ捺印、箱の組み立てを担当チーフブランドオフィサー 遠藤文美 コメント

内閣府「社会意識に関する世論調査」（令和６年10月調査）によると「日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたい」と感じている人が63.６%。一方で、日本ファンドレイジング協会の『寄付白書2021』によると、「寄付したお金が本当に使われているのか不安に感じる」人は 77％ にのぼります。多くの人が社会のために何かしたいと思いながらも、その一歩をためらってしまう──その理由の多くは “透明性の不足” にあります。

With good―”買う”が”ちょっといいいこと”に。

そんなやさしい仕組みを、ここから育てていきたいと考えています。

今後はBtoBや他業種とのつながりも視野に、With good の輪が自然に広がっていく未来を目指します。

商品ラインナップ

チーフブランドオフィサー 遠藤文美

すべて「カンボジア＋アジア２カ国」の3種セット。カンボジアを中心に、アジアの物語に触れられるラインナップです。

https://notice-coffee.stores.jpよりご注文ください。

- First notice（お試しセット）コーヒー豆 20g×3ヶ国 1,300円（税込）色鉛筆10色セット × 約1名分の支援- Daily notice（定期便）50g × 3ヶ国 2,500円（税込）文房具セット ×約1名分の支援- Deep notice（定期便）80g × 3ヶ国 3,800円（税込）文房具セット×約２名分の支援

※毎月 20日締め切り ／ 翌月10日に一斉発送

notice coffee shop :https://notice-coffee.stores.jp

会社概要

会社名：株式会社ドットプラン

所在地：静岡県富士市中里34-1

事業内容：「ちょっとした企てを、まちに、世界に。」をテーマに、”ひと”と”ひと”をつなぐソーシャルプロジェクトを企画・運営。

https://dotplan.site(https://dotplan.site/)