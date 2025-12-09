【JAF茨城】「車両に歴史あり」JAFデー in ひたちなか海浜鉄道車庫見学会

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）茨城支部（支部長 幡谷史朗）は、2026年1月17日（土）、ひたちなか海浜鉄道・那珂湊駅（茨城県ひたちなか市）にて「JAFデー in ひたちなか海浜鉄道車庫見学会」を開催します。JAF茨城支部では、JAF会員向けに「茨城ならでは」の体験を提供することを目的として、県内のJAF会員優待施設と連携し、さまざまなイベントを開催しています。

ひたちなか海浜鉄道車庫見学会は、普段は立ち入ることができない車庫や、退役した古い車両を間近で見られる特別なイベントです。2016年以降、ひたちなか海浜鉄道の協力を得て毎年1回開催されており、今年は11月8日（土）に実施しました。大変好評だったことを受け、初めて年度内に2回目の開催が決定しました。

ひたちなか海浜鉄道の新旧車両が並ぶ鉄道スタッフの解説に耳を傾ける参加者

11月開催時には、首都圏や近隣の県から200名以上の応募が寄せられ、鉄道スタッフによる各車両の歴史や歩みの解説は、鉄道ファンの皆様から高い評価をいただきました。

特に、現在使用されていないレトロ車両やその車内を間近で見られる機会は貴重であり、鉄道に詳しい参加者同士の交流の場としてもご好評いただいております。

参加費用には「湊線1日フリー切符」が含まれており、車庫見学会参加後は実際に鉄道に乗って、ひたちなか市内を観光することが出来ます。

湊鉄道時代から数えて118年の歴史を誇る、ひたちなか海浜鉄道の魅力を存分に堪能できるイベントです。

イベント概要

■開催日時

2026年1月17日（土） 午前の部10時30分～12時、午後の部14時～15時30分

■開催場所

ひたちなか海浜鉄道・那珂湊駅（茨城県ひたちなか市釈迦町22-2）

■イベント内容

ひたちなか海浜鉄道の車庫を見学

イベントに関する情報は下記よりJAFウェブサイトをご確認ください。

イベント詳細を見る :https://jaf.link/3Y6kOt3