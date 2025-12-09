栄誉あるサーチ・スキルの頂点がここに！ 特許検索競技大会2025 表彰式・セミナーを開催

一般財団法人 工業所有権協力センター

一般財団法人 工業所有権協力センター（略称：IPCC、本部：東京都江東区）は、2025年12月8日（月）、「特許検索競技大会2025」（2025年9月6日（土）開催）の表彰式 及び 特許検索スキルアップセミナー を開催いたしました。

最優秀賞 中川 紘子（三井化学株式会社）前列中央

特許検索競技大会2025の受賞者は以下の通りです（敬称略）。

＜個人の部＞

１．最優秀賞（１名）

中川 紘子 三井化学株式会社

２．三分野ゴールド制覇賞（２名）

畔上 英樹 弁理士法人オンダ国際特許事務所

小田 紘之 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

３．ゴールド認定のみ（７名、五十音順）

大橋 玲沙 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

工藤 真未 アズテック株式会社

末田 学 株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ

田所 凌 NGB株式会社

松本 雅矩 株式会社資生堂

山田 遼騎 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

吉田 亜美 NGB株式会社

＜団体の部＞

１位 アズテック株式会社

加藤 明香、工藤 真未、静野 健一

２位 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

大平 瑞樹、山岡 真弓、横山 悠

３位 弁理士法人オンダ国際特許事務所

畔上 英樹、一之瀬 梨沙、松永 裕太

ゴールド認定団体の部１位 アズテック株式会社

【特許検索競技大会2025概要】

主催 ：一般財団法人 工業所有権協力センター（略称：IPCC）

開催日：2025年9月６日（土）

場所：東京・名古屋・大阪の各会場及びオンライン（リモート）

参加者数：326名（アドバンストコース・ファーストステップコース合計）

【特許検索スキルアップセミナー】

同大会で用いられた設問について、詳細な解説を行うセミナー。

2025年よりオンラインに加えて会場でのリアル開催のハイブリッドで開催。

東京会場：2025年12月８日（月） KFC Hall & Rooms（東京都墨田区）

大阪会場：2025年12月17日（水） 新ダイビル（大阪府大阪市北区）

■「特許検索競技大会」について

特許検索競技大会（英文名称：Patent Search Grand Prix、略称：PSGP）は、一般財団法人工業所有権協力センターが主催する、日本で「唯一」の特許調査の実務能力を競う大会です。

本大会は、特許調査能力の客観評価、優秀者・優秀団体の顕彰等を通して、特許調査に関する技術の普及啓発を促すことにより、わが国のイノベーションの促進に寄与することを目的として「知的財産推進計画2008」の決定に基づき開催されています。

プロ向けの「アドバンストコース」（機械、化学・医薬、電気の三分野から選択）と、学生やエンジニアなど初級者向けの「ファーストステップコース」で構成され、成績優秀者・優秀団体の表彰に加え、成績に応じたレベル認定を行っています。ファーストステップコースは、アドバンストコースとの同時開催のほか、企業や大学、高専、高等学校などの参加団体の都合に応じた日時で開催される「サテライト開催」形式があり、研修や講義の一環として活用されています。

特許検索競技大会公式サイト ：https://www.ipcc.or.jp/contest/

■一般財団法人 工業所有権協力センター（IPCC）について

「私たちが照らすのは、発明者たちの足跡、そして未来。」

一般財団法人工業所有権協力センター（IPCC）は、発明についての先行技術調査や特許出願への分類付与等を通じて、イノベーションの創出を支援し、「知的財産立国」の実現に貢献するプロフェッショナル集団です。

名称 ：一般財団法人 工業所有権協力センター（略称IPCC）

英文名称 ：Industrial Property Cooperation Center

代表者 ：理事長 鈴木 隆史

設立年月日 ：1985年12月3日

本部 ：東京都江東区木場1-2-15 深川ギャザリア ウエスト3棟

役職員数 ：1,372名（2025年4月現在）

主要事業 ：特許庁又は企業等からの依頼に基づき実施する【先行技術調査事業】

特許出願等への分類（FI、Fターム等）を付与する【分類付与事業】

特許検索競技大会を主催者として開催する【公益目的事業】

公式サイト ：https://www.ipcc.or.jp/

公式SNS ：（note）https://note.com/ipcc （X）https://x.com/IPCC_jp

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人 工業所有権協力センター

企画室推進課「特許検索競技大会事務局」・企画室広報課

電話 ：03-6665-7877

Ｅメール ：IPCC広報 <pr-member@ipcc.or.jp>