一緒にドライブに行きたい有名人、2年連続「Snow Man」が１位

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川光一）は、ドライバー向け会員制サービス 「タイムズクラブ※」の会員を対象に実施した「クルマと有名人」に関するアンケート結果を発表いたします。

調査結果トピックス

１. 一緒にドライブに行きたい有名人は「Snow Man」が2年連続1位に

２. 男性票1位は「綾瀬はるか」、女性票1位は昨年に引き続き「Snow Man」

３. 駐車が上手そうな有名人は4年連続「木村拓哉」が1位を獲得

パーク２４は、毎月9日に、クルマや交通に関するアンケートの調査結果を発表しています。今月の「クルマと有名人」についてのアンケート結果詳細は以下のとおりです。

※入会金・年会費無料の会員制サービス。タイムズパーキングやタイムズカー、タイムズカーレンタルの利用等でポイントがたまる他、会員限定サービス等を提供。会員数1,313万人（2025年10月末現在）。

※本アンケートは、駐車場やカーシェアリング、レンタカー等のクルマに関わるサービスを利用した方々を対象としたものです。

１.一緒にドライブに行きたい有名人は「Snow Man」が2年連続1位に

一緒にドライブに行きたい有名人は「Snow Man」が54票で昨年に続き1位となり、 2位が「嵐」、3位が「Mrs. GREEN APPLE」とTOP3は2年連続で同じ顔ぶれとなりました。7位には「今田美桜」がランクインし、初のTOP10入りをしています。

2014年のアンケート調査開始※2・3から10回目となる今回、TOP10にランクインした回数を見てみると、「嵐」は10回全てでランクイン、「綾瀬はるか」は8回、「大泉洋」は7回ランクインしています。

※1 一緒にドライブに行きたい有名人が「いる」と回答した人

※2 2019年まではグループに属するメンバーはグループ名でカウント。2021年のアンケート調査より個人名で記載があれば個人としてカウント。

※3 2021年までは、「お笑い芸人」など具体的な個人名・グループ名がない回答もランキングに含む。2022年以降、一緒にドライブに行きたい有名人をフルネームで回答いただく形式に変更。

一緒にドライブに行きたい理由は、「好き・ファン」が最も多く61.7％、続いて「楽しそう」53.8％、「カッコイイ・可愛い・キレイ」26.8％の順でした。

TOP10入りした有名人を選んだ理由は「好き・ファン」が最多ですが、「Snow Man」「Mrs. GREEN APPLE」「大泉洋」「今田美桜」は「楽しそう」が1位となり、中でも「大泉洋」を選んだ人は全員が「楽しそう」を理由にあげる結果となりました。

２.男性票1位は「綾瀬はるか」、女性票1位は昨年に引き続き「Snow Man」

男性が選ぶ1位は「綾瀬はるか」、女性が選ぶ1位は「Snow Man」となりました。男性は昨年からTOP3が全て入れ替わり、女性俳優が多く票を集める結果となりました。女性は2年連続「Snow Man」が1位、「Mrs. GREEN APPLE」が順位を上げ2位となり、昨年に続き男性アーティストが多く票を集める結果となりました。

３.駐車が上手そうな有名人は4年連続「木村拓哉」が1位を獲得

駐車が上手そうな有名人は4年連続で1位「木村拓哉」、2位「所ジョージ」となりました。「木村拓哉」と「所ジョージ」は調査を開始して以来10回連続でTOP2となっており、駐車が上手というイメージが強く定着しているようです。継続してランクインする有名人が多い中、7位に「鈴木亮平」、10位に「長田庄平（チョコレートプラネット）」が今回初めてランクインしました。車のCM等への出演や、バラエティ番組・YouTubeでの企画を通じて多くの方の印象に残ったものと思われます。

一緒にドライブに行きたい有名人TOP3は、昨年と同様の顔ぶれとなりました。調査開始以来継続的にランクインする有名人も多く、初登場は1名という結果でした。また、一緒にドライブに行きたい理由は「好き・ファンだから」「楽しそうだから」が上位を占め、ドライブは好きな相手と楽しく過ごしたいと考える人が多いことがわかりました。

イルミネーションが灯るこれからの季節、ご家族や友人、大切な人を誘って、一緒にドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■調査概要

調査対象：タイムズクラブ会員

（2024年8月27日以降に入会し、直近でパーク２４グループのサービス※を利用された方）

※対象サービス：時間貸駐車場・予約制駐車場・カーシェアリング・レンタカー

調査方法：非公開型インターネットアンケート

調査期間：2025年8月29日～2025年9月9日

有効回答者数：4,927名

※調査結果は、四捨五入による端数処理のため、構成比が100％にならない場合があります。

※本リリースのアンケート結果を企業の公式資料等で利用する際は、当社までご連絡ください。

（代表電話：03-3491-8924、メディアによる記事掲載は除く）