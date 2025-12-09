10周年を迎えたカード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」Season4外伝　12月9日（火）配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、現在配信中のカード型

サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」にて、Season4 外伝を12月9日(火)より配信を開始したことをお知らせいたします。

「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑む、カード型サスペンスアプリです。2015年の配信開始以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、4,000枚を超える美麗なカードイラストを好評いただいており、2025年11月に10周年を迎えました。

本ストーリーの配信は11月30日(日)にLOFT9 Shibuyaにて開催したリアルイベント「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校 潜入部!10周年記念公開生放送SP」にて発表されたものです。

衝撃の結末を迎えたSeason4-4章から地続きとなるストーリーを、この機会にぜひお楽しみください。

「六本木サディスティックナイト」公式サイト：http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html

「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://x.com/ropng_night

Season4 外伝 あらすじ・メインキャラクター

あらすじ

大学受験失敗。

絶望の海に沈むキリカの元に、

一通のメールが届く。

それはまさかの、補欠合格の知らせだった。

地獄から一転、歓喜に湧くキリカだったが、

3日後までに入学金を用意しなければ

いけないことが発覚…！！

キリカは入学金を工面し、

夢の大学進学を果たせるのか？

キリカの入学金工面戦争が今、始まる…！！

山里キリカ

誕生日：7月8日 血液型：A型

身長：155cm 体重：40kg

帝王大学付属高等学校の3年生。

卒業を目前に控え、大学の入学金を工面するために奔走する。

しかし、そのために目を付けたのはとんでもない方法で…？

音色カナデ

誕生日：4月8日 血液型：AB型

身長：159cm 体重：44kg

秀でた才能を持つ、若手のバイオリニスト。

とある理由で、自分を押し殺しているらしいが…？

キリカと出会い、彼女のドタバタに巻き込まれることとなる。

新シーズン「Seaon5」も

2026年配信開始予定です！

こちらも続報をお楽しみに♪

「六本木サディスティックナイト」について

「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑むカード型サスペンスアプリです。

2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計4,000枚以上の魅力的なカードイラストで人気を博しております。

アプリ外でも、オリジナルグッズやキャラクターソングのCD化、アパレルコラボや公式YouTube番組など、様々なメディアミックス展開を行っており、展示やライブなどリアルイベントも開催しております。

今後も「六本木サディスティックナイト」にぜひご注目ください！

「六本木サディスティックナイト」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 15.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

