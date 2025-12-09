嵐山の玄関口“四条大宮”のホテル「ヴィラージュ京都」京都地酒のワークショップを初開催。２０２６年１月１６日（金）、１７日（土）、２３日（金）、２４日（土）

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森智之、以下「当社」）が運営するホテル「ヴィラージュ京都」（京都市中京区、81室、以下「当ホテル」）において、2026年1月、初開催となる京都地酒のワークショップを開催することをお知らせいたします。

また、正月三が日となる2026年1月1日（木・祝）から2026年1月3日（土）には、お正月振る舞い酒のご提供や書道体験、絵馬掛け等の文化体験イベントも実施いたします。

ヴィラージュ京都は、地域と連携した文化体験を提供し、お客様と京都の伝統が出会う機会を創出するホテルとして様々なサービスをご提供しております。本ワークショップは、その一環として、京都地酒と関わりの深い地元酒屋と連携し、文化発信の一助として地域に貢献することを目的としています。

“ヴィラージュ京都 新春のおもてなし” 文化体験イベント概要

公式サイト :https://vl-kyoto.hvf.jp/

京都地酒ワークショップ開催に関するご紹介

“ヴィラージュ京都 新春のおもてなし”ご案内- ご提供期間： 2026年1月1日（木・祝）～3日（土）- ご提供時間： 午後3時～午後9時- ご宿泊者様限定- 参加無料- ホテル1階フロントロビーにて実施- おもてなし体験のラインアップ・新年振る舞い酒・おぜんざいお振る舞い・お正月菓子お振る舞い・書道体験・絵馬掛け ※お預かりした絵馬は元祇園梛神社へ奉納いたします。

京都は、古来より名水に恵まれ、独自の酒造り文化が受け継がれてきた土地といわれており、その京都から日本酒による乾杯の習慣、日本酒の普及を通して伝統産業、日本文化の理解促進を目的に「京都市清酒の普及の促進に関する条例」が制定されています。ヴィラージュ京都は本ワークショップおよび、常設している京都地酒振る舞い等、地元の素材を活用したサービスを提供することで地域活性化への寄与に努めてまいります。

“ヴィラージュ京都 京都地酒ワークショップ” ご案内- 開催日時：1/16(金)、17(土)、23(金)、24(土) 各日17:00-18:00- 予約方法：宿泊予約後、お電話にて受け付けます。空き状況により、当日のご予約も可能。ヴィラージュ京都 075-812-7600- 定員：先着40名様（着席20席、立席20席）- 内容・京都酒蔵の歴史・地酒のご紹介、試飲- ご紹介する地酒は、当日会場にてご購入可能。（数量限定）- 話し手プロフィール北川琢也 氏勤務：株式会社 松ヶ崎食糧販売所 屋号 まつがさき商店 代表京都市生まれ。1997年3月、東京農業大学農学部醸造学科を卒業、醸造博士号を取得。クラフトビール醸造所工場長を経て、昭和20年創業の家業（米穀業）を継ぐ。大学時代の酒蔵の跡継ぎとの出会いをきっかけに、20年前に酒類販売免許を取得、主に京都市内の有名料理店や飲食店に日本酒の卸し、定期的に日本酒の会や、蔵元を囲う会など、日本酒の普及活動も行う。佐藤充 氏勤務：ディオニー株式会社（ナチュラルワインの輸入、国産酒類の国内卸および輸出商社） 國酒・食品グループ 國酒開発担当栃木県出身→東京→スペイン→大阪→東京→オーストラリア→京都在住6年目。大学在学中から日本酒専門の飲食店でアルバイトをし、日本酒について学ぶ。その後、スペイン留学を機にワインの魅力に惹かれる。2012年にディオニーへ入社。関東・東北エリアを担当するワイン営業として8年間活動したのち、1年半の休職期間を利用してオーストラリアへ留学。帰国後は同社京都本社にて輸出事業を立ち上げ、2025年4月より国内卸売事業の国産酒類部門責任者に就任、輸出事業と兼任。日本ソムリエ協会認定 SAKE DIPLOMA および ソムリエ、W-SET認定 Level 3資格取得。

■北川氏よりコメント

京都市内、伏見、さらに日本海に近い京都北部の酒蔵から提供される地酒をチョイスし、その歴史、醸造される過程、そして特長を丁寧にご案内いたします。初開催となる今回の開催では、季節の地酒「十石純米吟醸祝冬」をはじめ、「伊根満開にごり生」といった希少な地酒をご用意させていただく予定です。

ヴィラージュ京都【ご宿泊者様限定】体験サービスのご紹介

「京都を五感でたのしむ」をコンセプトに、泊まりながら古都の文化に五感で没入する、体験型コンテンツを提供しております。

子育てファミリーが旅行を安心して楽しめるサービスをご用意

客室内では、お茶立ての体験セットをご用意。自分のタイミングで抹茶の本格的な味わいをご体感いただけます。京都地酒を無料で楽しめるサーバーをご用意。泊まるその時に相応しい銘柄を数種ずつ提供いたします。京都の和紙で作ったしおりにお好きなアロマオイルを香りづけする体験では、和紙のしなやかな手触りとほのかな香りをお楽しみいただけます。京都室町からセレクトした着物を多数ご用意。返却は、ホテルフロントにチェックアウト時にお渡しいただくだけ。お気軽にご利用いただけます。体験料金 お一人様\4,000-（税込）

ミキハウス子育て総研株式会社が認定する、赤ちゃん・子どものいる子育てファミリーにとって安心して宿泊できるホテル「ウェルカムベビーのお宿」として、ヴィラージュ京都も認定されました。認定された客室タイプには、調乳ポット・哺乳瓶除菌セットをはじめ、ベビーバスやベビーチェア、子ども用ボディソープなどをご用意いたします。その他、貸出品サービスも豊富に揃っておりますので、最小限のお荷物でご滞在いただくことができます。

2025年3月リニューアルした客室タイプのご紹介

客室タイプ「霞―KASUMI―」での一例ウェルカムベビーのお宿として認定された客室には、あそべるグッズもご用意。「ウェルカムベビーのお宿」に認定された客室には便利なグッズをご用意しております。お子様用アメニティ貸出品の一例。お気軽にお問い合わせください。

ヴィラージュ京都は、2025年3月に大部分の客室をリニューアルし、最大6名様でご宿泊できるゆとりある43平方メートル の客室をはじめとした合計6タイプの客室をラインアップしております。家族3世代で集まる旅や、友人と過ごすグループ旅において、同じ空間に集まり同じ時間を過ごすことができる客室タイプもご用意し、用途に応じた快適な滞在体験をご提供いたします。

客室タイプ「霞―KASUMI―」43平方メートル の客室は、三点独立式のバスルームで親子三世代旅行でも快適にお過ごしいただけます。客室タイプ「桜―SAKURA-」広縁のようなくつろぎスペースがある43平方メートル の特別室。客室タイプ「瑠璃―RURI―」一例。35平方メートル の客室には布団を2セットご用意。4名様までご一緒に泊まることができます。「瑠璃―RURI―」くつろぎスペース一例。

各客室には、京都の職人によって織られた壁紙や、部屋の名前をモチーフとしたアート、日本古来から繫栄や幸福を象徴する縁起の良い形とされてきた八角形を光で演出するライトを取り入れており、より上質な京都でのホテル滞在を彩ります。

ヴィラージュ京都のご紹介

「桜―SAKURA-」広縁のようなくつろぎスペースイメージ施された組子は、ヴィラージュ京都から二条城に向かう斜めの通り「後院通り」をモチーフにしております。

ヴィラージュ京都は、嵐山の玄関口"四条大宮"に位置しており、阪急京都本線「大宮駅」、京福嵐山本線「四条大宮駅」、バス停「四条大宮」から徒歩2～3分のロケーションで、観光の拠点として利便性の高い場所にあります。嵐山をはじめ、清水寺や八坂神社、平安神宮へも乗り換えなしで向かうことができ、アクセスは快適です。

光明石で「人工温泉」化された大浴場と、京弁当の老舗「京都太秦・穂久彩本店」のご朝食

ヴィラージュ京都 フロントロビーホテル周辺には、駅、市バス乗り場があり、観光地へのアクセスも快適です。伏見稲荷大社（提供：伏見稲荷大社）八坂神社（提供：京都市観光協会）平安神宮（提供：京都市観光協会）ヴィラージュ京都 大浴場ヴィラージュ京都 ご朝食弁当イメージ

旅の疲れを癒す大浴場は、2023年8月に光明石を使用し「人工温泉」化。岡山県の中央部にある阿部鉱山から産出された天然鉱石「光明石」を使用し、カルシウムやマグネシウムなど11種の溶出成分が肩こりや冷え性、疲労回復などに効果があるとされています。

またご朝食は、京弁当の老舗である京都太秦・穂久彩本店の「湯豆腐」、「おばんざい」、「丹波牛」の3種類からお選びいただくことができ、フロントスタッフがお部屋までお届けいたします。お好きなタイミングでゆっくりとお部屋で召し上がっていただくことができ、時間にも気持ちにもゆとりある朝の時間をお過ごしください。

本件に関するお客様からのお問合せ

ヴィラフォンテーヌ 総合予約センター

03-6302-0508（9:00～20:00）

本件に関する報道機関・メディアからのお問合せ

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 広報担当

050-3112-3983（平日9:00～18:00）

リリースについて

・本リリースに使用している写真・画像はイメージです。

・本リリースに掲載している内容は掲載開始日時点のもので、事情により内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。