大阪・関西万博に設置した「マイボトル洗浄機」を三菱地所プロパティマネジメントのオフィスへ移設

象印マホービン株式会社は、三菱地所プロパティマネジメント株式会社（本社：千代田区、代表取締役 社長執行役員 久保 人司、以下「地所PM」）の本社エリア（丸の内仲通りビル・丸の内二丁目ビル）及び新大手町ビルの事務所に2025年大阪・関西万博にて設置した「マイボトル洗浄機」を移設します。紙コップからマイボトル利用へのシフトを加速させることで、執務室内の廃棄物削減における社員の意識・行動変容を推進します。

●「マイボトル洗浄機」の概要

象印マホービンでは、2006年よりマイボトルを繰り返し使用することでプラスチックごみ問題などの社会課題解決につなげる啓発活動を続けています。活動から約20年が経ち、マイボトルが普及する一方で、マイボトルを持っていても使用しないという方が一定数いることが分かってきました。そうした方のマイボトルを持ち歩く際の不満要素として、「持ち運び時の重さ」「中身を準備する手間」「中身が無くなって追加する時に外出先で洗えない」などが挙げられます。そこで、マイボトル活用の妨げの1つである「洗浄の手間」を解消するため、「マイボトル洗浄機」の開発に着手しました。実用化に向けて開発を進める中、大阪・関西万博の特別参加プログラム「Co-Design Challenge」に選定されたことにより、会場内に万博モデルを10台設置しました。会期中の総洗浄回数は158,488回、総CO2削減量は約12,837kgとなりました。

会期終了後、万博会場で設置された「マイボトル洗浄機」10台は別の場所へ移設し、ご活用いただきます。環境負荷の低減と、マイボトルをより日常的に活用しやすい社会の実現に向け、今後も活動を続けてまいります。

万博会場に設置されている様子約20秒で洗浄・除菌ができます

●地所PMへの「マイボトル洗浄機」移設の背景

万博終了後も「マイボトルをより日常的に使用しやすい社会の実現」を目指す当社と、執務室内における廃棄物再利用率向上・廃棄物削減における社員の意識・行動変容をさらに加速させたい地所PMの想いが一致し、このたび2025年大阪・関西万博にて設置した「マイボトル洗浄機」3台の移設が決定しました。

地所PMは、三菱地所グループの長期経営計画2030における「三菱地所グループと社会の持続可能性 4つの重要テーマ」のうち、地球環境に関わるテーマで掲げる廃棄物リサイクル率向上と排出量削減の達成に向け、サステナビリティ推進の一環として、社員の意識啓発に積極的に取り組んでいます。

なかでも、本社エリア及び新大手町ビル事務所で実施している使用済紙コップ回収・リサイクルにおいては、2024年度には約243.5kg（2024年8月～2025年3月）、2025年度（10月迄）には約394.5kgの使用済紙コップを回収・リサイクルするなど、着実な成果を積み重ねてきました。

今回の「マイボトル洗浄機」導入は、この実績をさらに発展させ、紙コップからマイボトルへのシフトを加速させるためのものです。

■地所PMの概要

会社名：三菱地所プロパティマネジメント株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 久保 人司

設 立：1991年10月1日

資本金：3億円

事業内容：不動産を所有するオーナー様に代わってオフィスビルや商業施設といった資産の運営管理を行い、収益の最大化や最適化、施設の魅力を高めていくプロパティマネジメント事業を行っています。

ホームページ：https://www.mjpm.co.jp/company/outline.html