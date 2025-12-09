【お知らせ】「エコプロ2025」に循環型社会の実現に貢献するペットボトルキャップのアップサイクル製品を紹介

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は2025年12月10日（水）～ 12日（金）の３日間、東京ビッグサイトにて開催される「エコプロ2025」(日本経済新聞社主催）において、株式会社TRIFE DESIGN（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小雀 新秀、以下 TRIFE DESIGN社）の出展ブース内に当社アップサイクル製品を展示します。

■展示内容

当社がTRIFE DESIGN社を含むパートナー企業と共同開発し、ペットボトルキャップのアップサイクルによって生まれた「ポリエチレンクロス(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/20250314_CMS0470_9VE3GT2H.pdf)」や「モノフィラメント(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/20250918_CMS0605_E9CCCJPD.pdf)」、「シート素材(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/20251209_CMS0713_1VSGU971.pdf)」のプロトタイプをはじめ、当社が推進しているペットボトルキャップリサイクルの取り組み「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」について展示を行います。

【展示するアップサイクル製品】

- ポリエチレンクロス(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/20250314_CMS0470_9VE3GT2H.pdf)：使用済みペットボトルキャップを使用し、製織した繊維やフィルムを織り込んだシート状の素材。- モノフィラメント(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/20250918_CMS0605_E9CCCJPD.pdf)：一般的に釣り糸や歯ブラシなどに使用されている化学繊維のフィラメント 1 本からなる糸。- シート素材(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/20251209_CMS0713_1VSGU971.pdf)：使用済みペットボトルキャップとクリアホルダーを原材料に使用したシート素材。

■展示会概要

環境配慮型製品・サービス、SDGs関連技術、リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンニュートラル、循環型社会など、持続可能な社会の実現に向けた最新の取り組みを紹介する展示会です。

- 名称 ： エコプロ2025- 日時 ： 2025年12月10日（水）～ 12日（金）10：00～17：00- 会場 ： 東京ビッグサイト「東ホール」- ブース ：TRIFE DESIGN社ブース内（6-008）- 詳細 ：エコプロ| 企業のSDGsの取り組みを学生や企業に直接PRできる大規模環境展示会(https://messe.nikkei.co.jp/ep/)

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

■株式会社 TRIFE DESIGNについて

TRIFE DESIGN社は、企業やブランドは社会に対する存在意義を示していく必要があると考え、「サーキュラーデザイン」に重きを置き、プラスチックを中心とした環境問題プロジェクトに取り組んでいます。

引用：TRIFE DESIGN社 HP(https://trifedesign.com/about/)

【本件に関するお問い合わせ先】

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー アースケア推進グループ

兵庫県尼崎市西向島町15番1

メールアドレス：earthcare@yamamura.co.jp

または Webサイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/）