『DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION』2025年12月18日（木）より大丸東京店にて期間限定開催
株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、大丸東京店 11階 催事場にて、DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITIONを開催いたします。
本イベントは、PARCO GAMESが手がける『DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR』の特別凱旋企画です。
6～10月にかけて渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋の全国6都市を巡回した発売記念ツアーの締めくくりとして、そして、KOJIMA PRODUCTIONSの10周年を記念して開催します。
会場では、ツアーオリジナルグッズをはじめ、「Brain Dead」「GEEKS RULE」「ディスクユニオン」など人気ブランドとのコラボレーショングッズの新作に加え、ツアーでは一部未販売だったKOJIMA PRODUCTIONS公式グッズも新たに販売します。
さらに、本イベントでは新たに2つの展示エリアを設置します。
１.『DEATH STRANDING』シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示
２.「Ludens built with LEGO(R) Bricks」展示
また、期間中、本会場にて税込10,000円以上お買い上げの方に、本イベント限定マゼランマンポストカード（非売品・数量限定）プレゼント！
なお、本イベントにて取り扱うグッズは一部を除き、ONLINE PARCOでも12月18日(木)より販売いたします。
6月26日に発売した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、ゲームクリエイター小島秀夫が創造し、ノーマン・リーダスをはじめ世界的名優たちが出演し話題を呼んだオープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING』の第二作。
世界累計2,000万人以上のプレイヤー数を誇り、多くの熱狂的なファンを抱えるゲームシリーズです。
【イベント概要】
KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO
DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION
●会期／2025年12月18日(木)～12月23日(火)
●会場／大丸東京店 11階 催事場 (東京都千代田区丸の内1-9-1) https://www.daimaru.co.jp/tokyo/
●営業時間／10:00～20:00 ※最終日午後6時閉場
●入場料／無料 ※会場内は、展示エリアと物販エリアに分かれております。
●主催／株式会社パルコ/PARCO GAMES・株式会社大丸松坂屋百貨店
●企画協力／KOJIMA PRODUCTIONS
※イベント内容は変更となる場合がございます。
【イベント公式サイト】https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1844(https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1844)
※12月18日(木) は混雑が見込まれるため、物販エリアへの入場は事前入場整理券が必要となります。 12月9日(火)19:00から Live Pocket（ https://t.livepocket.jp/t/1yejp ）にて抽選お申し込み開始となります。
※展示エリアも当日の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。
※12月19日(金)以降の入場方法については、12月12日(金)にイベント公式サイトやPARCO GAMES Xにて発信いたします。
【ONLINE PARCO 公式サイト】https://online.parco.jp/shop/e/e12887315/(https://online.parco.jp/shop/e/e12887315/)
【展示】
本イベントでは新たに2つの展示エリアを設置します。
１. 『DEATH STRANDING』シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示
アートディレクター・新川洋司によるアートブックやラフスケッチ、ドールマンのプロトタイプモデル、ヒッグスのギターレプリカ、さらにモーションキャプチャー時に使用されたアイテムなど、『DEATH STRANDING 2』の世界観をより深く体感いただける初公開となる貴重な資料・アイテムを多数展示します。
会場イメージ
DEATH STRANDING 2 コンセプトアート
Higgs ギター（レプリカ）
and more…
２. 「Ludens built with LEGO(R) Bricks」展示
KOJIMA PRODUCTIONS 10周年を記念しレゴブロックで再現された、公式キャラクター〈ルーデンス〉の実寸大モデルを、KOJIMA PRODUCTIONS本社スタジオのエントランスルームを再現した特別空間に展示します。
会場イメージ
Ludens built with LEGO(R) Bricks
※画像はイメージです。
※展示内容は事前の告知なく変更となる場合がございます。
新商品【JAPAN POPUP TOUR オリジナルグッズ】
人気キャラクター、ドールマンの新規グッズに加え、 『DEATH STRANDING 2』の世界を切り取った風景ポスター、アートディレクター新川洋司氏の原画ポストカードなど、本イベントのオリジナルグッズを販売いたします。
ドールマン レンチキュラーマグネット 各770円（全2種類）
DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ 770円（全5種類・ランダム）
DEATH STRANDING 2 Landscape Poster 各1980円（全5種類）
DEATH STRANDING 2 ポストカード 330円（全5種類）
※JAPAN POPUP TOUR オリジナルグッズはONLINE PARCOでの販売も予定しております。
【DEATH STRANDING 2／KOJIMA PRODUCTIONSオリジナルグッズ】
『DEATH STRANDING 2』の新作グッズやKOJIMA PRODUCTIONSグッズなど、多数の人気アイテムを販売いたします。
Backbone One x DEATH STRANDING 2 Limited Edition ゲームコントローラー 27,600円
プラキット GHOST MECH COFFINS 9,900円
クリプトビオシスフィギュアマスコット 黄色（オーストラリア）/赤色（メキシコ）各1,980円
KOJIMA PRODUCTIONS ロゴTシャツ25 ブラック/ホワイト 各3,850円
DEATH STRANDING 2 バスボール 550円
New Qpid 1pc / 6pc 各11,000円/55,000円 ※写真は6pcです。
and more…※掲載している商品は、取り扱い商品の一部です。
※本商品は購入個数制限を設ける場合がございます。詳しくは後日、HP・会場にてご案内いたします。
新商品【GEEKS RULE コラボレーショングッズ】
GEEKS RULEと『DEATH STRANDING 2』のコラボレーション第二弾！
第二弾では、トゥモロウとヒッグスの象徴的なビジュアルを特別に採用したスペシャルな二着をご用意しました。
これまでGEEKS RULEが培ってきた技術を結集させ、シルクスクリーン15版を用いこの壮大な世界観のビジュアルの再現を試みています。またバックにも『DEATH STRANDING 2』のキーフレーズをプリント。ファン垂涎の仕上がりとなっています。
※本商品は数量限定となります。
※お一人様各種1点までのご購入とさせていただきます。
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Tomorrow” （M,L,XL,XXL） 13,200円
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Tomorrow” （M,L,XL,XXL） 16,500円
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Higgs”（M,L,XL,XXL） 13,200円
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Higgs”（M,L,XL,XXL） 16,500円
【GEEKS RULE（ギークスルール）】
Tシャツの黄金時代である90年代に主にフォーカスし、題材選び、デザイン、プリント技術、ボディなど徹底的に拘り、Tシャツを通してアニメ、ゲーム、映画などのカルチャーを後世にまでしっかり伝えていくことを 目的として立ち上がったGEEKS RULE（ギークスルール）。
公式ONLINE：https://geeksrule.official.ec/
公式Instagram：https://www.instagram.com/geeksrule_/
公式X：https://x.com/rulegeeks0805
新商品【Brain Dead コラボレーショングッズ】
ロサンゼルス発の人気ブランド「Brain Dead」と『DEATH STRANDING 2』によるコラボアイテム第二弾が、数量限定でリリースされます。
数に限りがございますので、ぜひお早めにご確認ください。
※本商品は数量限定となります。
※お一人様各種1点までのご購入とさせていただきます。
Brain Dead×DEATH STRANDING2 HOODED SWEAT（S,M,L,XL,XXL） 15,400円
【Brain Dead（ブレインデッド）】
2014年に結成されたクリエイティブ集団。
各アーティストがこよなく愛するSF映画、コミックブック、ポストパンクなどの要素を服、家具、靴、アニメなど様々な手段で表現している。
唯一無二のグラフィックは世界中で高い人気を誇り、数多くのブランド・企業とも多数のコラボレーションを行なっている。
公式サイト：https://wearebraindead.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/braindeadjapan/
新商品【ディスクユニオン コラボレーショングッズ】
ディスクユニオンと『DEATH STRANDING 2』・KOJIMA PRODUCTIONSのコラボレーションアイテム！
KOJIMA PRODUCTIONSのロゴを落とし込んだスリップマットが新登場。
ロングスリーブTシャツは左袖にディスクユニオンのオリジナルフォントを用いたロゴを配置。
バックプリントにはDRAWBRIDGEのロゴとスローガンをレイアウト。
またゲームに登場するレコードに関するサブオーダーのテキストを引用し、音楽とも深く結びつく『DEATH STRANDING 2』の世界観を感じられるデザインに仕上げました。
KOJIMA PRODUCTIONS × ディスクユニオン スリップマット 2,530円
DEATH STRANDING 2 × ディスクユニオンロングスリーブ Tシャツ（M,L,XL） 8,800円
【特典ステッカー】
ディスクユニオンと『DEATH STRANDING 2』のコラボレーショングッズをご購入いただいた方を対象にステッカー(非売品)をプレゼ
ントします。
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
※1回のお会計につき1枚お渡しします。
【ディスクユニオン】
首都圏を中心に新品・中古品の音楽CD・レコードを取り揃えるレコードショップ。音楽書籍、Tシャツ、オリジナルグッズなど多彩な関連商品も扱っています。
公式サイト：https://diskunion.net/
公式Instagram：https://www.instagram.com/diskunion/
公式X：https://x.com/diskunion_news
【作（ZAKU）コラボレーション】
KOJIMA PRODUCTIONSの創立10周年を記念して同スタジオのシンボル「ルーデンス＝遊ぶ人」と日本酒「作（ZAKU）」のコラボレーションが実現しました。
大丸東京店 11階 イベント会場と地下1階 和洋酒売場にて数量限定にて発売いたします。
『作 ルーデンス 純米吟醸』
4,400円（750ml） 数量限定 72本
青リンゴのようなフレッシュな香りとキレのある酸味が特徴です。
少し冷やしてお召し上がりください。
『作 ルーデンス 小島秀夫シグネチャー 純米大吟醸』
22,000円（750ml） 数量限定 12本
三重県産の山田錦のみを35%精米で丁寧に仕上げた純米大吟醸です。いつもと違う味わいを感じたと思った瞬間にふっと残像が残る後味。心地よい余韻が心に長く残ります。
※画像はイメージです。製品版と一部異なる場合があります。
※価格は全て税込み表記です。
※取り扱い商品/購入個数制限は事前の告知なく設定または変更する場合がございます。
【JAPAN POPUP TOUR FINAL お買い上げノベルティ】
期間中、本会場にて税込10,000円以上お買い上げの方に、本イベント限定マゼランマンポストカード（非売品・数量限定）プレゼント！
▽ポストカードイメージ
※ポストカードはB6サイズとなります。
※数量限定につき、無くなり次第配布終了します。
※1回の会計につき1枚ずつお渡しします。
※レシートの合算、会計の分割はできません。
※画像はイメージです。