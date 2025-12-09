【箱根小涌園ユネッサン】JAかながわ西湘ご協力！1年の総厄除けはユネッサンで！獅子ゆず風呂＆ゆず湯

藤田観光株式会社

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人： 松山 元信 以下：ユネッサン）では、2025年12月22日（月）の冬至に合わせ、「獅子ゆず風呂」と「ゆず湯」を同時開催いたします。

日本では、古くから冬至の日にゆず湯に入る慣習があります。強い香りは邪気を払うと伝えられており、冬が旬のゆずは香りが強く、お風呂に入れることで身を清めるとされています。他にも、ゆずには血行を促進して体を芯から温めてくれる効果がある為、風邪を引きにくくなるとも言われています。そこでユネッサンでは本年も、JAかながわ西湘のご協力のもと、お客さまの無病息災を願い、冬至イベントを開催いたします。

水着で遊べる温泉「ユネッサン」では、12月22日の冬至の日限定で最大外周60cm・重さ1kgの獅子ゆずを使用した「獅子ゆず風呂」を開催。本イベントで使用する「獅子ゆず」は、神奈川県山北町で生産されている「やまきたブランド認定品」になっている逸品ですが、現在、出荷している農家は10軒ほどで、生産量・販路ともに減少しております。そこで地元の名産品を守るため、ユネッサンでは毎年の冬至イベントで使用することで、同商品のPRに貢献しております。約300平方メートル の巨大な浴槽で100個もの獅子ゆずを浮かべたお風呂に、水着を着て家族・グループ・カップルで浸かることができるのはユネッサンならではの体験です。

さらに本格日帰り温泉「元湯 森の湯」（以下、森の湯）においても、冬至の日限定で「ゆず湯」を開催いたします。森の湯では、神奈川県西部で収穫された「花ゆず」を使用いたします。花ゆずは日本原産のゆずであり、一般的なゆず（本ゆず）に比べると実は小ぶりですが、果汁がたっぷりで主に料理の風味付けなどに用いられています。ゆずは、湯に入れることで、より香りがひき立ち、リラックス効果をもたらすと言われています。さらに箱根小涌園自慢の温泉との相乗効果で、身体の芯まで温まることが期待できます。

今年の冬至は、ユネッサンでゆずたっぷりのお風呂に浸かって身を清め、よい年をお迎えください。

「獅子ゆず風呂」概要

「獅子ゆず風呂」

冬至限定！約300平方メートル の巨大な浴槽に100個の獅子ゆずを浮かべてお客さまの無病息災を祈願します！

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋内エリア「神々のエーゲ海」

〈開催期間〉2025年12月22日(月)

〈営業時間〉10：00～18：00（最終入場17：00）

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※画像はイメージです。

「ゆず湯」概要

「ゆず湯」

冬至限定！香り高い花ゆずを浴槽に浮かべて1年の疲れを癒します！

〈開催場所〉本格日帰り温泉「元湯 森の湯」内湯（男女）

〈開催期間〉2025年12月22日（月）

〈営業時間〉11：00～20：00（最終入場19：30）

※元湯 森の湯（温泉エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）1,500円～(税込)、こども（3歳～）1,000円～（税込）

※浴槽の色付けにゆず入浴料を使用しております。

※画像はイメージです。

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くの お客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある 豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp(https://www.fujita-kanko.co.jp)

ブランドムービー公開中！ URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/(https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/)