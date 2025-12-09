「人生の練習」ができる学校向け金融/キャリア教育ゲームを中学1年生61名に実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、カードゲームを用いた出前授業を2024年9月からこれまで2,000人超の児童生徒へ提供。今回は、2025年11月13日に豊能町立吉川中学校の中学1年生61名へ授業を実施しました。




■出前授業の内容：「ライフプロデュース」～自分らしい人生を叶える攻略法～


当社で開発をしたカードゲームを通じて仮想の人生を体験し、将来に向けた計画や準備の大切さを学ぶことを目的としたプログラムです。お金を稼ぐことがゴールではなく、限られたお金と時間を使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。


対象は、小学校(高学年)・中学校・高校を想定しており、総合・探究、キャリア教育、金融教育の授業などでご活用いただけます。


■出前授業を受けた生徒の感想　※一部抜粋


１.ゲームをやってみた感想


・1回目の人生の経験を活かして何の迷いもなかった！


・人生の道を考えさせられた。やりたいことは多いけれどそれに伴ってやらないといけないことが多いと思った。


・1回目の反省を活かしてお金を残すことができた。しかし残しすぎて使わなかったので、今と未来に使う量を考えて使えたらよかった。


・楽しいゲームだったけれど内容が深くて勉強になりました。


・2回目は余裕をもって時間やお金を使うことができた。得点を1回目と比べて2倍にすることができた。



２.ゲームで学んだことを基に大人になった時の自分へアドバイス


・行動は計画的にして、色々な時間を大切にすることが大事だよ。


・人生の選択肢を広げるために今を頑張ってほしいです。


・好きなことができる、好きな自分でいられる生き方をしよう！


・欲ばかり出すのではなく、少し現実も見て生活していきたいです。


・お金は増やせても、時間を増やしたり時を戻したりすることはできないから計画的に使おうと思った。お金も稼げるとはいえ、無計画に使うことはだめだぞ。



まだお金について考えることが少ない若い世代に対しても、本質的な金融教育の推進・ライフプランニングの啓蒙を行っていくことで、大人になった時に必要なタイミングで必要なお金を使えるようにすることや、理想の人生を諦めないようになる一助になればと考えています。



＜ブロードマインド株式会社について＞


ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）


代表者 ：代表取締役社長　伊藤清


本社所在地 ：〒150-6233　東京都渋谷区桜丘町1-1　渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階


設立 ：2002年1月


事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）


