サンフロンティア不動産所属アスリート・古谷純平選手、トライアスロンレース「IRONMAN Western Australia」で総合3位入賞

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「当社」）所属のプロトライアスリート 古谷 純平（ふるや じゅんぺい）選手は、2025年12月7日（日本時間）にオーストラリア・バッセルトンで開催された「IRONMAN Western Australia Asia-Pacific Championship（アイアンマン・ウェスタンオーストラリア アジアパシフィックチャンピオンシップ）」において、総合3位に入賞しました。フィニッシュタイムは、7時間43分04秒で、掲げていた「8時間切り」という目標を見事に達成しました。

「IRONMAN Western Australia Asia-Pacific Championship：総合3位入賞した古谷 純平選手■古谷選手 コメント

このたび、「IRONMAN Western Australia Asia-Pacific Championship」においてアジア新記録となる7時間43分で完走し、3位に入賞するとともに、IRONMAN World Championship の出場権を獲得することができました。

これまで思い通りにいかない時期も多く、悔しさを感じる場面も少なくありませんでしたが、支えてくださる皆様のおかげで、挑戦を続ける力をもらい、今回このような結果に結びつけることができました。

今回の記録は一つの通過点であり、世界のトップと競い合うためにはさらに高いレベルを目指す必要があると感じています。

これからも挑戦を続け、開拓者として日本人でも世界と戦えるということを証明できるように努力してまいります。

引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。

■「IRONMAN Western Australia Asia-Pacific Championship」概要・結果

本大会は、トライアスロンレースの中でもアジア・パシフィック地域を代表するIRONMANシリーズの主要レースで、国内外から多くのトップアスリートが集結しました。

古谷選手はスイム（3.8km）・バイク（180km）・ラン（42.195km）の各パートで安定したパフォーマンスを発揮し、男性プロカテゴリー30名中3位、総合1,179名中3位と好成績を収めました。掲げていた「8時間切り」の目標を力強く達成し、フィニッシュタイムは7時間43分04秒を記録しました。

大会名： IRONMAN Western Australia Asia-Pacific Championship

（アイアンマン・ウェスタンオーストラリア アジアパシフィックチャンピオンシップ）

開催地： オーストラリア・バッセルトン

開催日： 2025年12月7日

フィニッシュタイム： 7:43:04

順位： 総合順位（Overall）3位／1,179名、男性プロ（Mpro）3位／30名

■世界最高峰「KONA」への出場権獲得

さらに、この結果により、古谷選手は2026年にアメリカ・ハワイ島コナで開催される「IRONMAN World Championship KONA（アイアンマン・ワールドチャンピオンシップ・コナ）」のプロカテゴリー出場権を獲得しました。「IRONMAN World Championship KONA」は、トライアスロン競技における世界最高峰の大会であり、IRONMANシリーズの頂点として位置づけられています。

■ 当社の支援について

当社は、古谷選手の競技に対する真摯な姿勢や、挑戦を恐れず前へ進む価値観に共感し、所属選手として活動を支援しています。

今後も、古谷選手が国内外でさらなる成長を遂げられるよう、継続して応援してまいります。

