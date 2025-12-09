Uberと楽天、戦略的パートナーシップを推進し新たな価値を共創

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下「Uber Japan」）、Uber Eats Japan合同会社（以下「Uber Eats Japan」）、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）および楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、楽天ID連携を皮切りに戦略的パートナーシップを本格的に推進していくことをお知らせします。世界最大級のモビリティ＆デリバリー基盤を有するUber（注1）と、日本最大級のポイント経済圏を有する楽天で、新たな価値の共創を目指します。

Uber Japanが運営する配車サービス「Uber」（注2）とUber Eats Japanが運営するデリバリーサービス「Uber Eats」（注3）において、本日より楽天ペイメントが運営する共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンライン（注4）の導入（以下「本導入」）を順次開始します。これにより、2025年12月12日（金）までにすべてのお客さまが同サービスを利用できるようになります。

本導入により、「Uber」「Uber Eats」いずれかのアプリで楽天IDを連携すると、連携後から両アプリの利用において、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができます（注5）。

「Uber Eats」では2022年4月より、「Uber」では2023年4月より、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」（注6）が利用可能となっており、「楽天ペイ」で支払いをすると、支払い金額に対して最大1.5%（注7）の「楽天ポイント」が還元されます。「楽天ポイント」オンラインと併せて利用することで、支払い金額に対して最大2%の「楽天ポイント」が還元され、ダブルで「楽天ポイント」を貯めることができます。物価高やインフレで日々の生活コストが上昇する中、Uberの便利なサービスをよりおトクに利用できます。

さらに、月額498円の定額サービス「Uber One」の会員に登録すると、配車サービス利用時に乗車料金の10%相当の「Uber Oneクレジット」が還元され、トリプルでおトクになります。

■特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/130465/table/79_1_dbe9ff9c483ff9fe8472d9f0926fc03c.jpg?v=202512090626 ]

楽天IDとの連携により、Uberは楽天が保有するビッグデータの活用が可能になり、お客さまに合わせたよりきめ細やかなレコメンドやキャンペーン情報の案内ができるようになります。日々の食事や移動がさらに便利に、さらにおトクになる新たな体験を提供します。

本導入を記念して、2025年12月12日（金）から12月22日（月）まで、「Uber 楽天ID連携で最大1,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、楽天IDを連携して、キャンペーン期間中に「Uber Eats」で1,500円（税抜）以上（注5）支払いをした先着50万名に、「楽天ポイント」300ポイントを進呈します。さらに、「Uber」の乗車時に1,500円（税抜）以上（注5）支払いをした方に、1回目の利用で350ポイント、2回目の利用では追加で350ポイントを進呈し、「Uber Eats」と合わせて最大1,000ポイントを進呈します。

また、現在実施中の「【楽天モバイルご契約者様限定】対象店舗でのお会計で楽天ポイント20倍」キャンペーン（注8）では、2025年12月12日（金）より「Uber」「Uber Eats」が新たに加わります。楽天IDを連携して「Uber」または「Uber Eats」で支払いをした「楽天モバイル」契約者に、「楽天ポイント」を通常の20倍進呈します。

さらに、楽天IDを連携した「Uber One」の月額会員には、年間プラン（3,998円）を70%オフの特別価格で提供します（注9）。

Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天および楽天ペイメントは、楽天ID連携による戦略的パートナーシップを推進します。今後、「Uber」「Uber Eats」と楽天の多様なサービスとの連携を拡大することで、お客さまのライフスタイルに寄り添ったサービスを展開し、新たな価値を共創することを目指します。お客さまの日常をさらに便利に、さらにおトクにし、事業成長を次のステージへと発展させていきます。

（注1）Uberは、Uber JapanおよびUber Eats Japanを指します。

（注2）「Uber」の詳細は、以下ページをご確認ください。

https://www.uber.com/jp/ja/about/

（注3）「Uber Eats」の詳細は、以下ページをご確認ください。

https://www.ubereats.com/jp

（注4）「楽天ポイント」オンラインの詳細は、以下ページをご確認ください。

https://pointonline.rakuten.co.jp/service/

（注5）「Uber Eats」では商品代金、「Uber」では乗車料金が「楽天ポイント」進呈の対象となります。

（注6）「楽天ペイ（オンライン決済）」が対象となります。

（注7）ポイント還元には条件があります。以下、詳細ページをご確認ください。

https://checkout.rakuten.co.jp/

（注8）詳細はキャンペーン概要をご確認ください。

（注9）2025年12月9日（火）時点で「Uber One」の月額会員となっているお客さまが対象となります。詳細はキャンペーン概要をご確認ください。

■キャンペーン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/130465/table/79_2_e57453dbdafd3027de5ec08bc6416f2f.jpg?v=202512090626 ]

※キャンペーン詳細は、後日公開予定のキャンペーンページをご確認ください。

現在実施中のキャンペーン一覧ページ： https://pointcard.rakuten.co.jp/campaign/

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/130465/table/79_3_31ba7c54dd74e64ffb0a7400f45e34f0.jpg?v=202512090626 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/130465/table/79_4_0386e3f09dcedd9f0cb7cd0e38a908ec.jpg?v=202512090626 ]

【Uber Japan株式会社について】https://www.uber.com/jp/ja/about/

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、45都道府県（注10）でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi」を、札幌市・東京23区・成田市・京都市・大阪市・福岡市でプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県湯沢温泉エリア、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。

（注10）2025年12月9日時点

【Uber Eats Japan合同会社について】https://www.ubereats.com/jp

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在（注11）は全国47都道府県において、12万以上のアクティブ加盟店舗（注12）と、10万人のアクティブ配達パートナー（注13）の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything（なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

（注11）2025年12月9日時点

（注12）過去1ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

（注13）過去1ヶ月間に注文を届けた配達パートナー

【楽天グループ株式会社について】https://corp.rakuten.co.jp/

楽天は、コマース、デジタルコンテンツ、広告などのインターネットサービス、クレジットカード、銀行、証券、保険、スマホアプリ決済といったフィンテックサービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これら様々なサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付け、他にはない独自の「楽天エコシステム」を形成しています。1997年に創業し、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」という企業理念のもと、現在では約3万人の従業員を擁し、世界30カ国・地域の拠点において事業を展開するグループ企業となっています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注14）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注14）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。