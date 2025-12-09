株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

釧路プリンスホテル（所在地：北海道釧路市幸町7-1、総支配人：柳澤 義人）では、ロビーを中心に館内全体で季節感あふれる装飾を施しております。華やかでありながら親しみやすい空間を心掛け、イルミネーションも配置し、訪れる皆さまに季節の高揚感を感じていただける仕上がりとしております。

また、期間中にはホテルパティシエ特製のクリスマスケーキやクリスマスランチブッフェ・ディナーコースなど、シーズンならではのメニューをご用意しております。装飾と美食が織りなす特別な時間を、ぜひ大切な方とお過ごしください。

クリスマスメニュー2025

レストラン装飾イメージクリスマスケーキ

今年もホテルパティシエこだわりのクリスマスケーキをご用意いたしました。定番から華やかな新作まで、シーズンにふさわしいラインナップとなっております。テーブルを囲むひとときがより温かく、特別なものとなるよう心を込めて仕上げました。ぜひ、この季節ならではの味わいをお楽しみください。

クリスマスケーキイメージ

【期 間】2025年12月23日（火）～12月25日(木) ※ご予約は12月18日(木)まで

・ノエルブラン(直径15cm) \5,300

・アントルメショコラ(直径15cm) \5,200

・ノエルフロマージュ(直径15cm) \5,500

・ホーリーアップルリース(直径18cm) \4,500

ブッフェイメージクリスマスランチブッフェ

景色と美味しさが響き合うひと足早いクリスマスを大切なご家族やご友人とお楽しみください。シェフが目の前で焼き上げる牛ロースステーキやラーメン、握り寿司体験 など臨場感あるコーナーもご用意。ケーキやフルーツなどもお楽しみいただけます。

【期 間】2025年12月21日（日） ※ご予約承り中

【時 間】11:30A.M.～2:00P.M.(ラストオーダー1:30P.M.)

【料 金】おとな\4,000 こども(3～12才)\2,000 幼児無料(0～2才)

クリスマスディナー

シェフ特製のクリスマス限定コースをお楽しみください。

前菜からデザートまで、華やかな料理が特別な夜を演出します。

ワインやシャンパンとともに、大切な人とのひとときをゆっくりとお過ごしください。

クリスマスディナーイメージ

【期 間】2025年12月23日(火) ～ 2025年12月25日(木) ※ご予約は10日前まで

【時 間】6:00P.M.～（1部/6:00P.M.～ 2部/7:00P.M.～）

【料 金】\13,000

～聖夜を祝して～ グラススパークリングワイン

～聖夜の贈り物～ カリフラワーとマスカルポーネのムース 根釧仕立て ココア風味のクランブルとともに

～幸福の薔薇～ 花咲ガニとジャガイモのシャルロット 帆立貝のロザス仕立て イチゴ添え マンゴーとイチゴのヴィネグレットソース

～濃厚で優しい時間～ フォアグラと鴨肉のポワレ 葡萄香るバルサミコソース

～情熱～ オマール海老のビスクのスープ スパイス香るグラチネ ビーツチュイールと共に

～緑～ シマゾイの香草クルート焼き グリーンリゾット添え 芳醇な魚貝のクリームソース

～漆黒のダイヤ～ 北海道産牛ロースのロティ ソースペリグー

～可憐～ フロランタン ラズベリーマカロン フィナンシェ

～華やかに～ オレンジ香るガトーショコラ フルーツとラズベリーソース添え ミルクアイスとともに

バゲット・胚芽ロールパン・コーヒー