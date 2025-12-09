【引っ越し・模様替えの必需品】オリジナルアプリ「おくROOM(R)」が13カ月で累計70万ダウンロードを突破！

株式会社ベガコーポレーションおくROOM(R) https://www.low-ya.com/features/okuroom

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和）は、当社が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）の商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」のダウンロード数が、2025年12月6日時点で累計で70万を突破したことをお知らせいたします。

また2025年12月19日（金）に開業するLOWYA渋谷宮益坂店では 国内家具・インテリア業界で、初の試み（※）となる「おくROOM(R)」× 「Vision Pro」を用い、MR技術による最先端の没入型3D家具配置シミュレーションコーナー「おくROOM(R) LAB」を設置。開業日に合わせて、LOWYA渋谷宮益坂店に展示する商品から、100点を超える3Dモデルを同日に追加いたします。

これからも、より多くの方に「おくROOM(R)」をご利用いただけるよう、今後も利便性の向上を図ってまいります。

※ 当社調べ｜国内家具・インテリア業界における、独自開発したアプリ×Vision Proを用いた家具配置シミュレーション体験サービスについて（2025年11月6日時点）

理想の部屋づくりが叶う、次世代アプリ「おくROOM(R)」とは？

事業スタートから2023年までの間、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長した「LOWYA」。2024年からは実店舗も全国各地にオープンし、全12店舗（※）を運営しています。

※ 2025年12月8日時点

そのノウハウをもとに、構想から12年という時間を費やし新たな顧客体験として、2024年11月に自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」をリリース。インテリアの知識がなくても、お部屋のサイズや予算を入力するだけで、自動でお好みの部屋にあったコーディネートを無限に生成することができ、気に入ったアイテムはLOWYAで即購入も可能です。

また「おくROOM(R)」 では、ユーザーが作ったお部屋を投稿することができ、その数も3,000件を突破し、大変ご好評をいただいております。

2025年10月にはユーザーの声にお応えして、多角形のお部屋を作る機能を新たに追加。ポインタを追加・操作することにより、斜めの壁も作成可能になり、ユーザーの住まいに合わせて、自由自在にお部屋を作ることができるようになりました。

アプリ概要

・アプリ名：おくROOM(R)(https://www.low-ya.com/features/okuroom)

・対応機種：iPhone(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%81%8Froom-3d%E9%96%93%E5%8F%96%E3%82%8A-%E5%AE%B6%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/id6478940094) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vega_c.Rigel&utm_source=features_page&pli=1)

・価格：ダウンロード無料

・3D家具モデル：1,200点以上（随時追加中）

※2025年12月19日（金）のLOWYA渋谷宮益坂店の開業に合わせて100点以上の3Dモデルを同日に追加予定

・公式アイデア（コーディネート）：90投稿以上（随時追加中）

・二次利用ガイドライン：こちら(https://static.low-ya.com/features/okuroom/common/secondary_use_guideline.pdf)

・おくROOM(R)公式X：@OKUROOM(https://x.com/okuroom)

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタートから2023年までの間は、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全11店舗の実店舗をオープンしています。

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者がすべて目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は200万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年12月には累計70万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式サイト https://www.low-ya.com/

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom