冬のお買い物やお出かけに！特急ソニック・きらめきを増発！
九州旅客鉄道株式会社
JR 九州では、お客さまのご利用が多く見込まれる1 月と2 月の3 連休を中心に特急ソニック号を2 本、特急きらめき号も1 本増発します。博多へのお買い物やお出かけに便利な時間帯に運転しますので、冬のお出かけの際にぜひご利用ください。
1 運転日
2026 年1 月10 日(土)～12 日(月・祝)
2 月7 日(土)・8 日(日)・14 日(土)・15 日(日)・21 日(土)～23 日(月・祝)
2 臨時列車の詳細
3 その他
（1）指定席は各運転日の１ヶ月前の午前10 時から発売します。
（2）時刻の詳細は、JR 九州ホームページ「駅別時刻表」をご確認ください。
駅別時刻表 :
https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824#map
（3）ご予約は便利な「JR 九州インターネット列車予約サービス」をご利用ください。
JR九州インターネット列車予約サービス :
https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/
（4）「ネット限定！お買い物往復きっぷ」や自由席をご利用のお客さまは、自由席が多めに設定さ
れている上記の列車がおすすめです。
ネット限定！お買い物往復きっぷ :
https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/284?_gl=1*v0twuy*_gcl_au*MjA4OTA2NjM5Mi4xNzQ5NDUwNTU4