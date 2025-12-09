体験型福袋『のせでんひとりじめ福袋2026 Legend1757』を発売します

写真拡大 (全2枚)

阪急阪神ホールディングス株式会社

能勢電鉄では、運転体験や車掌体験、平野車庫での特別記念撮影会などを盛り込んだ体験型福袋を6組様限定で発売します。事前に当社がご用意した体験型コンテンツの中から、ご購入いただいたお客様のご希望をもとにプランニングした90分間の体験をひとりじめでお楽しみいただきます。今回は、現在運行中の「Legend1757」を記念し、1757編成車両を使用します。




詳細は次のとおりです。



（1）イベント名称


体験型福袋


『のせでんひとりじめ福袋2026 Legend 1757記念回』


（2）販売数 6組様限定


（3）販売価格


1組80,000円（税込） ※銀行振込


※当イベント限定お土産付


（4）販売方法


能勢電鉄ホームページにて申込受付 ※事前応募抽選制


https://noseden.hankyu.co.jp/guide/spot/wtkpj3bpzs/event/auzmyxcy7l/


（5）販売期間


2025年12月9日（火）14時00分～


2025年12月24日（水）17時00分まで


（6）当選者発表 2025年12月25日（木）メールにて当落通知配信


（7）体験日程


・2026年1月17日（土）10時00分～／13時00分～


・2026年1月19日（月）10時00分～／13時00分～


・2026年1月20日（火）10時00分～／13時00分～


お申込み時に、いずれかの日程をお選びいただきます。


（8）参加条件


18歳以上


※1組2名様まで申込可。但し2名様の場合でも体験内容・体験時間は変わりません。


※18歳以下のお子様（ご家族）に限り同伴可。


※メールまたはお電話でのお打ち合わせを行います。


（9）体験概要 平野車庫でのご希望の体験コンテンツ90分間


（10）主な体験内容


以下の＜1＞～＜8＞の体験コンテンツから事前にご希望をお伺いし、お客様だけの90分間の体験プランを実現します。




（11）注意事項


◆内容は急遽変更になる場合がございます。


◆体験時には当社係員の指示に従ってください。従っていただけない場合には体験を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。


◆お客様の個人情報は当社にて厳重に管理し、当イベントのみに使用します。


（12）キャンセルについて


お客様の都合でキャンセルされる場合、返金はできません。


但し、ご連絡いただきましたらお土産は着払いで発送します。



●能勢電鉄ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp



この件に関するお客様からのお問い合わせは


能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当


TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730


（平日9時30分～17時00分 2025年12月30日～2026年1月4日を除く）




能勢電鉄株式会社　https://noseden.hankyu.co.jp



リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/0d74b5d2d9dff6a25a6ec91339c85f7f4b56dbb4.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス


大阪市北区芝田1-16-1