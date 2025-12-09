【SOCIALSQUARE郡山店】11/8（土）に“あっ”とココから「つるみだん」を開催しました！

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

郡山市で障がいのある方の就労移行支援・自立訓練（生活訓練）を展開するソーシャルスクエア郡山店（運営：NPO法人ソーシャルデザインワークス 代表理事：北山剛）にて、2025年11月8日（土）に、ごちゃまぜイベント“あっ”とココから「つるみだん」を開催しました。

このイベントは、鶴見坦町内の皆さんや郡山市社会福祉協議会薫支部さんとの協同で実施いたしました。当日は、地域の方にも多数ご来場いただきました。

さわやかな秋晴れのなか、会場にはほっこりとした穏やかな時間が流れていました。

当日は様々な企画が用意され、来場された方はそれぞれのブースで思い思いに過ごしていました。

午前中にはのど自慢大会も催され、素敵な歌声とあたたかな拍手、手拍子が響いていました。

屋外では、輪投げやくじ引きなど子どもが喜ぶ企画も用意され、幅広い世代の方が一緒に楽しむことができました。

お昼には、食欲の秋にぴったりな芋煮やおにぎりが振舞われました。胃袋も喜ぶ企画に、訪れた人は笑顔を見せていました。

当日は100名弱の皆さんにご来場いただきました。

今後も地域の皆さんが集えるスクエアとして、さまざまな取り組みを行っていきたいと思います。

【事業所に関するお問い合わせはこちら】

ソーシャルスクエア郡山店

電話｜070-1147-6039

メール｜ss_koriyama@sdws.jp

HP｜https://socialsquare.life/square_list/05_koriyama/

Instagram｜https://www.instagram.com/socialsquare_koriyama/

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。

私たちは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。

私たちが全国の拠点で諦めずに行動していくことが地域の人たちの勇気となり、それが多くの人たちの人生の豊かさに繋がるような諦めない一歩を踏み出せる社会を創っていきます。

法人HP｜https://sdws.jp/(https://sdws.jp/)