《ZETT》一線を画す本格派プレーヤーのために！軟式グラブ【プロステイタスSEシリーズ 2026SSモデル】登場！

ゼット株式会社

「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、一線を画す本格派プレーヤーのための特別仕様モデル、軟式グラブ【プロステイタスSEシリーズ 2026SSモデル】を発売しました。

リリースページはこちら

【プロステイタスSE】は、グラブに対して強いこだわりを持つ「本格派軟式プレーヤー」に向けた高い操作性と耐久力を併せ持つ特別仕様バージョンです。2026SSモデルは、NEWウェッブ/フラットアウルを搭載した投手用、中村奨吾タイプのダブルクロスウェッブの三塁手用、やや小ぶりで操作性の高いTベルトMGウェッブの外野手用、小林誠司タイプのコンパクト捕手用ミットの4モデルを新たにラインナップに加えました。

しっかりとした力強い風合いでポケットに張りを与え、高耐久力も発揮する国産牛レザー仕様。また、親指・小指芯に軽量で柔軟性もある硬式用同等の天然ウール芯を使用。高い操作性を発揮し、軽量化も実現します。

【プロステイタスSEシリーズ】が、本格派軟式プレーヤーの満足感を高めます。

