鈴鹿市に“セルフ脱毛サロン”の新店舗が誕生！ONESELF（ワンセルフ）鈴鹿店、12月13日（土）オープン

株式会社ONESELF

セルフ脱毛サロンONESELFは、2025年12月13日(土)に三重県鈴鹿市にONESELF鈴鹿店をオープンします。ONESELFは2021年に静岡県沼津市に1号店をオープンして以降、順調に会員数店舗数を増やし、今回の鈴鹿店は全国85店舗目のサロンです。「脱毛サロンを身近なものに」を実現する次世代型脱毛サロンとして注目を集めています。ワンセルフは次のような特徴的なサービスで、鈴鹿市に新たな脱毛の選択肢を提供します。https://salon-oneself.com/

鈴鹿市のセルフ脱毛サロン

▪️ワンセルフの特徴

・無人店舗の脱毛サロンのため、誰でもストレスなく脱毛ケアが可能

・来店ごとの都度ばらい制でリスクなく、利用時間に応じた明確な価格で手軽に利用可能

・料金変わらず2名入室ができ、親子・パートナー・友人同士と一緒に店舗利用が可能

・LINE予約で当日も予約ができ、自由自在に利用できる高い利便性

・全身・ヒゲ等毛質に合わせてモードを選べる本格大型脱毛機を導入

▪️オープニングキャンペーン情報

ワンセルフ鈴鹿店オープニングキャンペーン

セルフ脱毛サロンワンセルフ鈴鹿店のオープンを記念し、以下の特別キャンペーンを実施します。

1｜30分無料体験キャンペーン

12月13日（土）～ 12月28日（日）の期間限定で、30分無料で店舗を使用いただけます。ワンセルフの本格脱毛機を無料でご体験いただけます。気軽に脱毛したい方や、初めて脱毛するといった方は、一度お試しいただくのに最適です。

2｜先着100名さまへ来店ノベルティプレゼント

ご来店頂いた方に、ちょっとしたチョコ菓子とお得な情報をプレゼントいたします。

▪️セルフ脱毛サロンワンセルフ鈴鹿店について

明るく清潔な施術スペース

【鈴鹿市】セルフ脱毛サロンONESELF鈴鹿店は、平田町駅から車8分、鈴鹿サーキット稲生駅、車7分の場所にある駐車場完備の無人サロンです。

完全予約制、時間制となっているので、待ち時間等もなく1人でサクッと脱毛していただけます。

脱毛機は、最短2週間間隔で通え効果の実感が早い最新のSHR脱毛と、メンズの濃い髭にもしっかりと反応するIPL脱毛の2モードを搭載した大型脱毛機を採用しています。

セルフで、価格以上の効果をぜひご体験ください♪

店内は明るく清潔な空間作りにも務めておりますので、男女ともに安心してご利用いただけます。

今までなかなか脱毛に踏みきれなかったという方は、ぜひ一度お試しいただけたら嬉しいです。

鈴鹿市で脱毛するなら、ワンセルフへ！

店舗概要

店舗名：セルフ脱毛サロンONESELF（ワンセルフ）鈴鹿店

住所 ：三重県鈴鹿市住吉3丁目 30番26号森ビル2階2B号室

駐車場：駐車場有り

営業時間：8:00~23:00

店舗詳細：https://salon-oneself.com/shopinfo/suzuka/

オープン日：2025年12月13日（土）

ONESELFについて

セルフで自由に脱毛

ONESELFは、安心して利用できるいちばん身近な脱毛サロンをモットーに、無人サービスで新しい価値を提供しています。近年、老若男女問わず脱毛のニーズは増加傾向にあるにも関わらず、大手脱毛サロン、クリニックの倒産が相次ぎ問題になっています。ワンセルフは、従来の業界とは全く異なる仕組みで、新しい定番を創造しています。ワンセルフの設備やサービス内容は、時代と需要に対応したシステムとして、おかげさまで全国のお客様に高い評価を得ています。ワンセルフ鈴鹿店のオープンを機に、さらに多くのお客様に身近な場所でご利用いただけるようになり、これからも全国に新しい選択肢を提供してまいります。https://salon-oneself.com/brand/