BUFF JAPAN COLLECTION 日本限定品 第8弾「DIAMOND FUJI」「HOKKAIDO」「SUMO」を発売！
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスペイン/バルセロナmadeネックウェア『Buff』(バフ)ブランドは、魅力的な日本をデザインした別注シリーズ【JAPAN COLLECTION】第8弾を発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett-jpn.jp/buff/news/2025/12/09/8135/
【JAPAN COLLECTION】は、日本限定販売商品で好評を得ており今回で第8弾となります。
ネックウエアでは定番の通年使用できる「ORIGINAL ECOSTRETCH」（オリジナルエコストレッチ）素材で、「DIAMOND FUJI/ダイヤモンド富士」「HOKKAIDO/北海道」「SUMO/相撲」の3種類を展開します。
日本限定モデル「DIAMOND FUJI/ダイヤモンド富士」
富士山シリーズ第3弾。太陽が富士山頂と重なり、まるでダイヤモンド(宝石)のように輝く瞬間をモチーフにデザイン。
詳細を見る :
https://zett-jpn.jp/buff/buffproducts/products-detail/631039--diamondfuji
日本限定モデル「HOKKAIDO/北海道」
北海道の人気スポット「北海道神宮」「白金青い池」「さっぽろテレビ塔」「さっぽろ時計台」「五稜郭」「小樽運河」「北海道旧本庁舎」をモチーフとし、ギュッと押し込んだデザイン。
詳細を見る :
https://zett-jpn.jp/buff/buffproducts/products-detail/631046--hokkaido
日本限定モデル「SUMO/相撲」
日本の国技「相撲」の浮世絵をモチーフに、「土俵入り」「取組 本割」シーンを両面でデザイン。
詳細を見る :
https://zett-jpn.jp/buff/buffproducts/products-detail/631053--sumo
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/530_1_094336f8e39dae782e2143678b1f14c6.jpg?v=202512090626 ]
日本限定品はこちら :
https://zett-jpn.jp/buff/buffproducts/itemlists/search?keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%93%81
・BUFFブランドサイト
https://zett-jpn.jp/buff/
・ゼット オンラインショップ【BUFF】
https://zettshop.net/brand/buff
・BUFF Specialty Shop Byロッジ
https://shopping.geocities.jp/lodge-annex/
『BUFF』は、 優れた機能性とファッション性を備えたマルチヘッドウェア、世界60ヵ国で愛用されているスペイン発のアウトドアブランドです。
1枚で12通り以上の使い方が可能で、バンダナ・キャップ・ヘッドバンド・ネックウォーマー・ネッカチーフ・ヘアバンド・フェイスガード・フェイスマスク・キャップ・シュシュ・リストバンドなど、アレンジは自由自在。
【消費者・読者からのお問合せ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB：https://zett-jpn.jp/buff/