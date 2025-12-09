TVアニメ「mono」B2タペストリー、MOKUスタ、アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「mono」の新商品を受注開始いたしました。


▼B2タペストリー


敷島桜子 vol.2


■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き




▼MOKUスタ


敷島桜子


■サイズ：約140×106mm
■素材：木製（MDF）




▼アクリルキャラスタンド


さつき&アン


■サイズ：約94×150mm


■素材：アクリル




(C)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ




※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


