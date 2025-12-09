機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」を大スクリーンで！あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルにて特別上映を実施！
ANIAFFメインビジュアル
国際アニメーション映画祭「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」の「ニューウェーブ部門」にて、「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」の特別上映を実施いたします。
数土直志アーティスティックディレクターが「その流れを代表する作品」と期待して選定した国内外の作品を3つのテーマに分けて上映。
「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」は「シリーズ作品の魅力」というテーマのもと選定されました。
機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」の上映は、2018年10月の「練馬アニメカーニバル」で特別上映（1話のみ上映）されて以降は実施しておらず、今回は7年ぶりの上映となります。
今回の特別上映では1～3話、4～6話を2回に分けて上映致します。
また原作HEADGEARから出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）をゲストに迎えてのトークイベントも行います。
出渕 裕氏
伊藤 和典氏
【実施概要】
1回目上映（1～3話）
12/13（土）15:10-17:05 ミッドランドスクエアシネマ1
上映後トーク（25分程度）
ゲスト：出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）
MC：藤津 亮太氏（アニメ評論家）
2回目上映（4～6話）
12/13（土）17:35-19:30 ミッドランドスクエアシネマ1
上映前トーク（25分程度）
出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）
MC：藤津 亮太氏（アニメ評論家）
※映画祭期間中に通常上映は行いません。13日限りとなります。
※7話の上映は行いませんので予めご了承ください。
【オリジナルグッズ】
上映を記念して劇場売店にてクリアファイルとポストカードを販売いたします。
クリアファイルA（税込440円）
クリアファイルB（税込440円）
ポストカードA（税込220円）
ポストカードB（税込220円）
【機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」作品紹介】
「機動警察パトレイバー」シリーズ、全ての原点がここに！
ゆうきまさみ、出渕裕、伊藤和典、高田明美、押井守の５人からなるクリエイター集団「ヘッドギア」が生み出し、メディアミックスアニメの先駆けとなったシリーズ。特車二課の活躍を描く、近未来ポリスアクション。
(C) HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
■関連サイト
機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/
機動警察パトレイバー公式X（@patlabor0810）https://twitter.com/patlabor0810
機動警察パトレイバー HEADGEAR公式SHOP
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852(https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852)