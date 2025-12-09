機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」を大スクリーンで！あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルにて特別上映を実施！

株式会社ジェンコANIAFFメインビジュアル

国際アニメーション映画祭「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」の「ニューウェーブ部門」にて、「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」の特別上映を実施いたします。

数土直志アーティスティックディレクターが「その流れを代表する作品」と期待して選定した国内外の作品を3つのテーマに分けて上映。

「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」は「シリーズ作品の魅力」というテーマのもと選定されました。

機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」の上映は、2018年10月の「練馬アニメカーニバル」で特別上映（1話のみ上映）されて以降は実施しておらず、今回は7年ぶりの上映となります。

今回の特別上映では1～3話、4～6話を2回に分けて上映致します。

また原作HEADGEARから出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）をゲストに迎えてのトークイベントも行います。

出渕 裕氏伊藤 和典氏

【実施概要】

1回目上映（1～3話）

12/13（土）15:10-17:05 ミッドランドスクエアシネマ1

上映後トーク（25分程度）

ゲスト：出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）

MC：藤津 亮太氏（アニメ評論家）

2回目上映（4～6話）

12/13（土）17:35-19:30 ミッドランドスクエアシネマ1

上映前トーク（25分程度）

出渕 裕氏（メカニックデザイン）、伊藤 和典氏（脚本）

MC：藤津 亮太氏（アニメ評論家）



※映画祭期間中に通常上映は行いません。13日限りとなります。

※7話の上映は行いませんので予めご了承ください。

【オリジナルグッズ】

上映を記念して劇場売店にてクリアファイルとポストカードを販売いたします。

クリアファイルA（税込440円）クリアファイルB（税込440円）ポストカードA（税込220円）ポストカードB（税込220円）

【機動警察パトレイバーOVA「アーリーデイズ」作品紹介】

「機動警察パトレイバー」シリーズ、全ての原点がここに！

ゆうきまさみ、出渕裕、伊藤和典、高田明美、押井守の５人からなるクリエイター集団「ヘッドギア」が生み出し、メディアミックスアニメの先駆けとなったシリーズ。特車二課の活躍を描く、近未来ポリスアクション。

(C) HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA

