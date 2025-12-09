日本における植物性タンパク質市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月付で日本植物性タンパク質市場に関する調査報告書を発表いたしました。本報告書は、日本植物性タンパク質市場の予測評価を提供し、以下の主要な市場動向を強調しております： 流通チャネル別（オフライン及びオンライン）－市場分析、動向、機会及び予測、2025-2035年」を発表いたしました。本レポートは、日本植物性タンパク質市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む、日本植物性タンパク質市場の主要な市場動向を明らかにしております。
日本の植物性タンパク質市場概況
日本の植物性タンパク質市場は、大豆、エンドウ豆、米、小麦、その他の豆類などの原料由来のタンパク質に焦点を当てており、ヴィーガン、ベジタリアン、健康志向の食事に対する需要の高まりに対応しています。市場の成長は、持続可能な栄養、タンパク質補給、フィットネスや健康をサポートする機能性食品への意識の高まりによって促進されています。植物性タンパク質は、飲料、肉代替品、乳製品代替品、スナック、栄養補助食品に広く使用されています。クリーンラベル、アレルゲンフリー、環境に優しい製品への消費者関心が高まり、イノベーションを促進しています。主要食品メーカーや新興企業は、日本の変化する食の嗜好やライフスタイルのトレンドに対応するため、高タンパク質の植物由来製品を開発しています。
Surveyreportsの専門家による日本植物性タンパク質市場調査の分析結果、2025年の市場規模は7億1590万米ドルに達しました。さらに、日本の植物性タンパク質市場は2035年末までに14億1570万米ドルに達する収益が見込まれております。2025年から2035年の予測期間において、日本の植物性タンパク質市場は約7.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されております。
当社アナリストによる日本の植物性タンパク質市場に関する定性分析によれば、健康志向の利便性への需要の高まり、植物性タンパク質加工技術の進歩、健康意識の向上と食習慣の変化、持続可能性とクリーンラベル製品への注目といった要因により、日本の植物性タンパク質市場規模は拡大する見込みです。日本の植物性タンパク質市場における主要企業としては、不二製油グループ本社、味の素株式会社、 協和発酵バイオ株式会社、森永乳業株式会社、日本プロテイン株式会社、キューピー株式会社、日清製粉グループ本社、リケンビタミン株式会社、マルコム株式会社、ヤクルト本社株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本における植物性タンパク質市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界の日本植物性タンパク質市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：原料別、形態別、用途別、流通経路別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本における植物性タンパク質市場のセグメンテーション
● 原料別：
○ エンドウ豆、菜種、大豆、ヘンプシード、その他
● 形態別：
○ タンパク質濃縮物、タンパク質分離物、タンパク質加水分解物
● 用途別：
○ 栄養補助食品、食品・飲料、医薬品、飼料
● 販売チャネル別：
o オフラインとオンライン
