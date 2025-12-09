タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035）
KD Market Insightsは、『タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を行えるよう構成されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、GTM（Go-To-Market）戦略の分析を行いました。
タイヤ空気圧モニタリングシステムの世界市場規模は、2024年に74億米ドルとなりました。市場は2025年から2035年にかけてCAGR 9.0%で拡大し、2035年末には176億米ドルの価値を超える見込みです。
世界のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場は、車両安全基準の強化、先進運転支援システム（ADAS）の採用拡大、燃費向上およびタイヤ関連事故防止への意識向上を背景に、2025年から2035年にかけて力強い成長が見込まれています。TPMSは、タイヤ空気圧をリアルタイムで監視し異常を警告するシステムで、現代の車両にとって不可欠な機能となっています。北米、欧州、中国、日本など世界各地域で新車へのTPMS搭載が義務化されており、市場の拡大を大きく後押ししています。
消費者の安全重視や自動車メーカーによるスマート技術の組み込みが進む中、TPMSは単なる規制対応から、安全性・効率性を高める価値ある機能へと進化しています。インテリジェントタイヤセンサー、IoT対応TPMS、クラウド分析、車載テレマティクスとの統合などの革新が市場の在り方を変えつつあります。
成長ドライバー
世界各国の安全規制による義務化
米国TREAD法、EU一般安全規則、アジア各国の義務化により、乗用車・商用車でのTPMS搭載が急速に普及しています。
車両安全への消費者意識の高まり
タイヤ関連事故、制動距離、操縦安定性への懸念から、安全機能としてTPMSの需要が増加しています。
燃費向上とタイヤ寿命の改善
適正空気圧は転がり抵抗を低減し、燃費を向上させ、タイヤ寿命を延ばします。フリート事業者や一般ユーザーにおける採用が増えています。
コネクテッドカー・自動運転車の増加
次世代車両では、正確で継続的なタイヤ状態データが必要となり、TPMSはテレマティクス、ADAS、クラウドと統合されています。
商用車・フリート市場の拡大
トラック、バス、配送バンなどのフリートで、安全性や規制遵守、運用効率向上のためTPMS導入が進んでいます。
スマートタイヤ・IoTセンサーの普及
圧力、温度、トレッド深さ、荷重分布などを測定するインテリジェントタイヤの開発がTPMSの機能を拡大しています。
市場セグメンテーション
タイプ別
直接式TPMS（dTPMS）：高精度、プレミアム車・EVで採用拡大
間接式TPMS（iTPMS）：低コスト、ABS/ESCデータを利用
スマートTPMS：IoT対応、スマホアプリやクラウド連携
コンポーネント別
センサー（圧力・温度）
受信機／制御ユニット
ディスプレイ／インターフェース
バッテリー・電子モジュール
ソフトウェア分析プラットフォーム
