¼ï»Ò½èÍýºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥·¥§¥¢¥ì¥Ýー¥È¡¢À®Ä¹¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー¡Ê2025～2035¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡Ø¼ï»Ò½èÍýºÞ»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ ― 2025～2035Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¡¦Æó¼¡Ä´ºº¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢GTM¡ÊGo-To-Market¡ËÀïÎ¬¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¼ï»Ò½èÍýºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆCAGR 10.1¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Ë¤Ï82²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï29²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¼ï»Ò½èÍýºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¼ï»Ò¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¡¢³²Ãî¡¦ÉÂ³²¤ÎÁýÂç¡¢¹Ìºî²ÄÇ½ÃÏ¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¼ýÎÌ¸þ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²½³ØºÞ¡¢À¸ÊªºÞ¡¢¥Ý¥ê¥Þー¡¢Ãå¿§ºÞ¡¢¥»ー¥Õ¥Êー¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¼ï»Ò½èÍýºÞ¤Ï¡¢È¯²ê¤ª¤è¤Ó½é´üÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¼ï»Ò¤ÎÊÝ¸î¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ï»ÒÀÇ½¤Î¸þ¾å¡¢²á¾ê¤ÊÇÀÌô»ÈÍÑ¤Îºï¸º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î»Ù±ç¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÇÀ²È¤¬ÀºÌ©ÇÀ¶È¤äÅý¹çÅªÉÂ³²Ãî´ÉÍý¡ÊIPM¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢¼ï»Ò½èÍý¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ç¥³¥¹¥È¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ºîÊªÊÝ¸î¼êË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Êª·Ï½èÍý¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë²½µ»½Ñ¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿½èÊý¤Î¿ÊÊâ¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÀ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ÎÁýÂç
À¤³¦¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ÈÇÀÃÏ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±°ÌÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌºÇÂç²½¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ï»Ò½èÍý¤Ï¡¢³²Ãî¡¢ÅÚ¾íÉÂ¸¶¶Ý¡¢´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é½é´üÃÊ³¬¤ÎÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤·¡¢·òÁ´¤ÊÀ¸°é¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¼ï»Ò¡¦GMºîÊª¤ÎÉáµÚ
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ï»Ò¤ä°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¼ï»Ò¤ÏÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â²Á¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ï»Ò½èÍýºÞ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ï»Ò¤òÊÝ¸î¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÏÇÝ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÇÀ¶È¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¼ï»Ò½èÍý¤ÏÍÕÌÌ»¶ÉÛ¤äÅÚ¾í»¶ÉÛÇÀÌô¤ÎÉ¬Í×À¤òÄã¸º¤·¡¢²½³ØÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶µ¬À©¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³²Ãî¡¦µ¤¸õ¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÅ·¸õ¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¡¢³²Ãî¤Î°ÜÆ°¡¢ÉÂ³²¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¼ï»Ò½èÍý¤ÏÀÈ¼å¤ÊÀ®Ä¹½é´üÃÊ³¬¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½èÊý¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ
¹âÀÇ½¥Ý¥ê¥Þー¡¢À¸ÊªÀÜ¼ïºà¡¢¥Ê¥Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÃÙ¸úÀ½èÊý¤Ê¤É¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÕÃåÀ¡¢°ÂÄêÀ¡¢¸ú²Ì¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Êª·Ï¼ï»Ò½èÍý¤Î³ÈÂç
Íµ¡ÇÀ¶È¤ä»ÄÎ±ÇÀÌô¥¼¥í¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÈùÀ¸ÊªÀÜ¼ïºà¡¢¥Ð¥¤¥ª»¦¶ÝºÞ¡¢¥Ð¥¤¥ª»¦ÃîºÞ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
½èÍýºÞ¥¿¥¤¥×ÊÌ
²½³Ø·Ï¼ï»Ò½èÍýºÞ
»¦¶ÝºÞ¡ÊÎ©¸ÏÉÂ¡¢º¬Éå¤ìËÉ»ß¡Ë
»¦ÃîºÞ¡Ê½é´ü³²ÃîÂÐºö¡Ë
»¦ÀþÃîºÞ¡Ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍºîÊª¸þ¤±¡Ë
À¸Êª·Ï¼ï»Ò½èÍýºÞ
ÈùÀ¸ÊªÀÜ¼ïºà¡ÊPGPR¡¢¥ê¥¾¥Ó¥¢¡Ë
¥Ð¥¤¥ª»¦¶ÝºÞ¡¦»¦ÃîºÞ
¥Ð¥¤¥ª¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥ó¥È¡¢¿¢ÊªÃê½ÐÊª¥Ùー¥¹¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ý¥ê¥Þー¡¦Ãå¿§ºÞ¡Ê³°´Ñ²þÁ±¡¢Î®Æ°À¡¦ÇÅ¼ïÀºÅÙ¸þ¾å¡Ë
¼ï»Ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºà
¥Õ¥£¥ë¥à¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
