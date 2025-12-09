日本のスパイス・調味料市場は、年平均成長率 CAGR=4.1% で成長し、2035年までに市場規模が USD 25億1870万である に達すると見込まれている。
Survey Reports LLC は、2025年12月に『日本のスパイス・調味料市場：製品別（塩・代替塩、ハーブ、スパイス）、用途別（食肉・食鳥製品、スナック・即食食品、スープ、ソース・ドレッシング、ベーカリー・菓子、冷凍食品、飲料、その他）―市場分析、動向、機会および予測 2025-2035』という調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のスパイス・調味料市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のスパイス・調味料市場の概要
日本のスパイス・調味料市場には、醤油系調味料、味噌、わさび、七味、生姜、にんにく、胡椒、カレーパウダー、ハーブブレンドといった伝統的および現代的な風味付け素材が含まれ、食品の味、香り、食感を高める役割を果たしている。市場は、日本の豊かな食文化、簡便食品・即調理食品への嗜好の高まり、家庭調理の増加といった要因によって強く牽引されている。食品メーカーは、包装食品、スナック、加工肉製品においてスパイス・調味料の活用を一段と進めている。さらに、グローバルな食文化の影響により、国際的なスパイスやフュージョン料理への需要も拡大している。減塩、自然由来、機能性といった健康志向の調味料は、日本の消費者の間で人気を高めている。
Surveyreports の専門家による日本のスパイス・調味料市場の分析によれば、2025年における市場規模は USD 1765.8 million を創出したという。さらに、2035年末までに市場規模は USD 2518.7 million に達すると見込まれている。日本のスパイス・調味料市場は、2025年から2035年の予測期間中におよそ CAGR=4.1% で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038214
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336528&id=bodyimage1】
当社アナリストによる日本の香辛料・調味料市場に関する定性分析によれば、以下の要因により市場規模は拡大する見込みです：・多様で手軽な風味付けオプションへの需要増加・スパイスブレンドやグルメ調味料のトレンド・利便性や即席食品への需要高まり・自然志向・健康志向の原料への移行 日本の香辛料・調味料市場における主要企業としては、味の素株式会社、S&Bフーズ株式会社、ヤマサ醤油株式会社、ブルドッグソース株式会社、ヒゲタ醤油株式会社、有明ジャパン株式会社、キッコーマン株式会社、日本食研株式会社、Q.P.コーポレーション、正田醤油株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本の香辛料・調味料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界の日本の香辛料・調味料市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：製品別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の香辛料・調味料市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ 塩及び塩代替品、ハーブ、香辛料
● 用途別：
○ 肉・鶏肉製品、スナック・インスタント食品、スープ、ソース・ドレッシング、ベーカリー・菓子、冷凍食品、飲料、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-spices-and-seasonings-market/1038214
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本のスパイス・調味料市場の概要
日本のスパイス・調味料市場には、醤油系調味料、味噌、わさび、七味、生姜、にんにく、胡椒、カレーパウダー、ハーブブレンドといった伝統的および現代的な風味付け素材が含まれ、食品の味、香り、食感を高める役割を果たしている。市場は、日本の豊かな食文化、簡便食品・即調理食品への嗜好の高まり、家庭調理の増加といった要因によって強く牽引されている。食品メーカーは、包装食品、スナック、加工肉製品においてスパイス・調味料の活用を一段と進めている。さらに、グローバルな食文化の影響により、国際的なスパイスやフュージョン料理への需要も拡大している。減塩、自然由来、機能性といった健康志向の調味料は、日本の消費者の間で人気を高めている。
Surveyreports の専門家による日本のスパイス・調味料市場の分析によれば、2025年における市場規模は USD 1765.8 million を創出したという。さらに、2035年末までに市場規模は USD 2518.7 million に達すると見込まれている。日本のスパイス・調味料市場は、2025年から2035年の予測期間中におよそ CAGR=4.1% で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038214
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336528&id=bodyimage1】
当社アナリストによる日本の香辛料・調味料市場に関する定性分析によれば、以下の要因により市場規模は拡大する見込みです：・多様で手軽な風味付けオプションへの需要増加・スパイスブレンドやグルメ調味料のトレンド・利便性や即席食品への需要高まり・自然志向・健康志向の原料への移行 日本の香辛料・調味料市場における主要企業としては、味の素株式会社、S&Bフーズ株式会社、ヤマサ醤油株式会社、ブルドッグソース株式会社、ヒゲタ醤油株式会社、有明ジャパン株式会社、キッコーマン株式会社、日本食研株式会社、Q.P.コーポレーション、正田醤油株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本の香辛料・調味料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界の日本の香辛料・調味料市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：製品別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の香辛料・調味料市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ 塩及び塩代替品、ハーブ、香辛料
● 用途別：
○ 肉・鶏肉製品、スナック・インスタント食品、スープ、ソース・ドレッシング、ベーカリー・菓子、冷凍食品、飲料、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-spices-and-seasonings-market/1038214
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ