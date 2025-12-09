日本の商用車市場は、年平均成長率 CAGR13.4% で拡大し、2035年までに市場規模が USD 658億である に達する見込みである。
Survey Reports LLC は、2025年12月に『日本の商用車市場：車種別（軽商用車〈LCV〉、中型商用車〈MCV〉、大型商用車〈HCV〉、バスおよびコーチ）、推進方式別（内燃機関〈ICE〉車、電気自動車〈EV〉、ハイブリッド車、水素燃料電池車）、用途別（貨物輸送、旅客輸送、建設・鉱業、物流・Eコマース、農業）―市場分析、動向、機会および予測 2025-2035』という調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の商用車市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている
日本の商用車市場の概要
日本の商用車市場には、貨物輸送、建設、公的移動、物流業務に用いられる軽・中・大型トラック、バン、バスが含まれる。産業活動の活発化、都市インフラの開発、Eコマースおよびラストマイル配送サービスの拡大が同市場を牽引している。トヨタ、いすゞ、日野、三菱ふそう、日産といった主要メーカーが国内供給および国際輸出において重要な役割を担っている。また、市場はハイブリッド車、電気自動車、水素燃料電池車、コネクテッドフリート技術の採用拡大に伴い、よりクリーンかつスマートな輸送システムへの転換が進行している。低排出車両に対する政府の支援も成長の可能性をさらに高めている。
Surveyreports の専門家による日本の商用車市場の分析によれば、2025年における市場規模は USD 30.4 billion を創出したという。さらに、2035年末までに市場規模は USD 65.8 billion に達すると見込まれている。日本の商用車市場は、2025年から2035年の予測期間中におよそ CAGR=13.4% で成長すると予測されている。
サーベイレポート社のアナリストによる定性分析によれば、日本の商用車市場は、輸送利便性の必要性の高まり、商用車システム技術の進歩、物流・電子商取引分野からの需要増加、低排出ガス・スマートモビリティへの移行といった要因により、市場規模の拡大が見込まれております。日本商用車市場の主要企業には、トヨタ自動車株式会社、いすゞ自動車株式会社、日野自動車株式会社、三菱ふそうトラック・バス株式会社、日産自動車株式会社、UDトラックス株式会社、スバル株式会社、マツダ株式会社、スズキ株式会社、本田技研工業株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本の商用車市場規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● ～2035年までのグローバルな日本商用車市場に対する需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：車種別、推進方式別、用途別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の商用車市場のセグメンテーション
● 車種別：
○ 軽商用車（LCV）、中型商用車（MCV）、大型商用車（HCV）、バスおよびコーチである。
● 推進方式別：
○ 内燃機関（ICE）車、電気自動車（EV）、ハイブリッド車、水素燃料電池車である。
● 用途別：
○ 貨物輸送、旅客輸送、建設・鉱業、物流・Eコマース、農業である。
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-commercial-vehicles-market/1038215
