低電圧インバータ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月01に「低電圧インバータ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。低電圧インバータに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
低電圧インバータ市場の概要
低電圧インバータ市場に関する当社の調査レポートによると、低電圧インバータ市場規模は 2035 年に約 608.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 低電圧インバータ市場規模は約314. 2億米ドルとなっています。低電圧インバータ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.64% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、低電圧インバータ市場シェアの拡大は、世界的な太陽光発電（PV）と蓄電容量の拡大といった要因によるものです。IRENAとIEAの報告によると、再生可能エネルギーの発電容量増加は2024年の666GWから2030年には約935GWに増加し、そのうち太陽光発電と風力発電が2030年までの再生可能エネルギーの発電容量増加の95%を占めると予測されています。プロジェクト規模の拡大とハイブリッドPV蓄電システムの標準化は、インバータ出荷の急増につながり、メーカーの持続的な収益成長を促進します。
低電圧インバータに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/low-voltage-inverters-market/590641913
低電圧インバータに関する市場調査では、モーター及びドライブの効率性やエコデザイン規則などの主要な要因により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。EUでは、規則（EU）2019/1781により、2021年7月から高効率モーター及びVSDが義務付けられており、2030年までさらに強化される予定です。同様に、米国エネルギー省（DOE）の直接最終規則は、2027年6月1日以降、直接最終規則で制定された新基準への準拠を義務付けています。これらの規制強化は、モーターの改造や新規設置を促進し、業界がコンプライアンス基準を満たすためにアップグレードするにつれて、低電圧インバータと可変速ドライブの需要を直接的に押し上げます。
しかし、原材料と商品のインフレによる利益率の圧迫は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。インバータに不可欠な原材料である銅と特殊基板の価格が大幅に上昇しました。さらに、鉱山/精油所の供給が制限され、世界的な電化需要が高まっているため、ベースラインの投入価格が上昇し、OEMはより高いBOM（部品表）コストを受け入れざるを得なくなり、この状況は続きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336519&id=bodyimage1】
低電圧インバータ市場セグメンテーションの傾向分析
低電圧インバータ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、低電圧インバータ の市場調査は、電力定格別、ドライブタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、電圧別と地域別に分割されています。
