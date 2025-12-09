井川塾、年に一度の特別イベント 「年末大感謝祭」を12月15日（月）に開催 ――スペシャルトーク、熱唱LIVE、豪華特典など“限界突破”の一夜に
株式会社サイゾー（所在地：東京都渋谷区）は、井川意高氏による特別イベント「井川塾・年末大感謝祭」を、2025年12月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（代々木）にて開催いたします。
本イベントは、年末の恒例企画として毎年多くの参加者から好評をいただいており、今年は“限界突破”をテーマに、トーク・ライブ・特典企画を大幅強化。井川氏の本音、歌声、世界観を“フルセット”で体験できる特別な一夜をお届けします。
■イベント内容
1.2025→2026を読む「年末総括トーク」
今年の日本・世界で起きた出来事の裏側、そして来年に向けた構造変化を、井川氏が独自視点で語る特別講義。SNSでは語れない深層テーマにも踏み込みます。
2.井川意高「熱唱LIVE」
毎年最も人気の演目。ブルース、冬バラード、名バンド曲の3構成で、井川氏の“魂の歌声”を披露します。
3.希望者全員ツーショット撮影
年末の記念として、来場者全員が井川氏と撮影可能。
4.クイズ＆じゃんけん大会（豪華オリジナルグッズ付）
特製Tシャツ、マグカップ、アクリルスタンドなど、ここでしか入手できないアイテムを多数準備。
5.来場者全員に「96％スピリタス ミニボトル」配布
“危険物ギリギリ”をユーモアに昇華した完全非売品のオリジナルデザイン。
6.“ナマ井川”に直接質問できるインタラクティブ対話
井川塾が大切にする、会場限定の質問タイムも実施。
■開催概要
イベント名： 井川塾・年末大感謝祭
日時： 2025年12月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場： LIVE STUDIO LODGE（代々木）
住所： 東京都渋谷区代々木1-30-1
参加費： 16,000円（税込・1ドリンク付）
チケット： https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■主催
株式会社サイゾー
https://cyzo.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
