菌糸体（マイセリウム）ベースの建築材料市場：世界調査報告、需要、規模、開発、製造業者のシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLC は、2025年12月に『製品別（菌糸体断熱パネル、菌糸体レンガ・ブロック、菌糸体吸音パネル、菌糸体複合材、その他）、用途別（壁・間仕切り、屋根・断熱、床材・下地材、音響・美観用途、その他）による菌糸体建築材料市場のセグメンテーション――世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』と題する調査報告書を発刊したと発表した。この報告書は、菌糸体建築材料市場の予測評価を提示し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場に関わる主要な市場動態を明らかにしているのである
菌糸体建築材料市場の概要
菌糸体建築材料とは、農業廃棄物や有機廃棄物の上で真菌の菌糸体（菌類の根状ネットワーク）を成長させて作られる持続可能な建築材料である。菌糸体が成長するにつれて基材を結束し、強く軽量で生分解性の複合材料となるのである。これらの材料は、レンガ、断熱パネル、梱包ボード、構造部材などに成形することが可能である。菌糸体由来の製品は、高い断熱性・吸音性、耐火性、環境負荷の低さを備えており、コンクリート、プラスチック、ポリスチレンといった従来材料の有望な代替となり得るのである。成長サイクルが速く、炭素フットプリントが小さく、廃棄物を資源化する特性を持つことから、菌糸体材料はエコフレンドリーかつサーキュラーな建設手法において注目を集めている.
Surveyreports の専門家が菌糸体建築材料市場を分析したところ、2025年における市場規模は USD 945.7 million であったとされる。さらに、2035年末までに市場収益は USD 2645.8 million に到達すると見込まれている。2025～2035年の予測期間において、市場は約 CAGR 12.2% で成長すると提案されているのである。
Surveyreports のアナリストによる定性的な菌糸体建築材料市場分析によれば、菌糸体建築材料市場の規模は、持続可能な建設への移行の加速、サーキュラーエコノミーおよび廃棄物削減への関心の高まり、持続可能性と環境負荷低減への圧力、そして強力な断熱性・吸音性といった要因によって拡大するとされる。菌糸体建築材料市場における主要企業としては、Myconom Bio Materials、MIMBIOSIS、Mykor、Mogu Srl、Ecovative LLC、MycoFoundry（カナダ）、COMU Labs Inc.、MycoWorks Inc. が挙げられるのである。
また、菌糸体建築材料市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという五つの地域およびそれらの各国についての詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細分析も盛り込まれているのである。
目次
● 菌糸体建築材料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価である。
● 2035年までの世界菌糸体建築材料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（国別分析、日本を含む）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
菌糸体建築材料市場のセグメンテーション
● 製品別：
● 製品別：