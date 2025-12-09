こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【立教学院】「池袋キャンパスオープンデイ 2025」を12 月 20 日（土）に開催！〜クリスマスイルミネーションと多彩な特別企画で「共に喜ぶ」クリスマスを〜
学校法人立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、12月20日（土）に立教大学池袋キャンパスにおいて、「池袋キャンパスオープンデイ2025」を開催します。
立教大学の冬の風物詩であるクリスマスイルミネーションのもと、地域の方々をはじめとする、立教学院に集う全ての人々を対象に、"立教のクリスマス"をテーマにした多彩なプログラムを実施します。国際色豊かな飲食の販売を行う「クリスマスマーケット」をはじめ、幻想的なキャンパスを学生のガイドで巡る「ナイトキャンパスツアー」、2026年4月に池袋キャンパスに新設される環境学部に関する講演会、特別映画上映会など、立教ならではの特別なプログラムを多数ご用意しています。楽しみながら立教の雰囲気を感じていただける、この日限りの特別なイベントです。皆さまのお越しをお待ちしております。
【池袋キャンパスオープンデイの概要】
＊日 時：2025年12月20日（土）12：30〜20：00
＊場 所：立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区西池袋3-34-1）
※パンフレットはこちら：https://www.rikkyo.ac.jp/news/2025/12/mknpps000003e4me-att/pamphlet.pdf
＊入 場：無料、予約不要
（一部ワークショップのみ事前申込必要）
【プログラム】
・開会式／豊島区長×環境学部 特別講演（12：40〜14：00）
・クリスマスマーケット（12：30〜20：00）
・学生によるクリスマス特別ステージ（14：00〜17：50）
・ナイトキャンパスツアー（16：30〜19：00）
・『道のただなか』上映会およびトークセッション（16：30〜上映会、17：30〜トークショー）
・『名探偵コナン 乱歩邸殺人事件』上映会（14：00〜、15：00〜）
・ワークショップ
・学院展示館 特別開館（12：30〜20：00）
・旧江戸川乱歩邸 特別開館（12：30〜20：00）
【開会式および豊島区長×環境学部 特別講演】（12：40〜14：00、8号館1階8101教室）
第一部：高際みゆき豊島区長が語る、豊島区の取り組み
第二部：高際みゆき豊島区長×立教大学環境学部
〜豊島区と環境学部が共につくる、地球にも人にもやさしいまち〜
高際みゆき豊島区長と2026年4月に開設する環境学部教員によるトークセッションにより、豊島区と環境学部の連携や協働の可能性を探ります。
【クリスマスマーケット】（12：30〜20：00、11号館付近〜鈴懸の径）
ソーセージ、ハンバーガーといった国際色豊かな飲食ブースが出店するほか、環境学分野における協定を結ぶ酪農学園大学（北海道江別市）のオリジナル乳製品・お菓子を販売します。
【学生によるクリスマス特別ステージ】（14：00〜17：50、11号館地下1階AB01教室）
JAZZ、ダンス、オーケストラなど学生のパフォーマンスをお届けします。
クリスマスマーケットで購入いただいたお食事とともにゆっくりとお楽しみください。
【ナイトキャンパスツアー】（16：30〜19：00、立教学院展示館前受付）
イルミネーションが灯った幻想的なキャンパスを見学できる、この日限りの特別なツアーです。学生のツアーガイドがご案内します。
【『道のただなか』上映会およびトークセッション】（16：30〜上映会、17：30〜トークショー、11号館3階A304教室）
立教学院創立150周年を記念して製作した"オール立教"でおくる青春ロードムービー『道のただなか』を上映します。上映後には、立教大学卒業生であり監督・脚本を手掛けた鶴岡慧子さんと西原廉太総長によるトークショーを行います。
【ワークショップ】（11号館1階）
・キラキラLEDライトバルーンづくり（予約不要、14：00〜19：00、参加費300円）
・イルミネーションに映える、キラキラ光るLEDライトバルーンをつくります。
・クリスマスフラワーアレンジメント（先着順予約制、フォームはこちら ※12/12申込締切）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfilMdq-J0ykyTHLiCIg0a8dfLk4y7YeytWkCmZFMYQsoq2EQ/closedform
・クリスマススノードームづくり（先着順予約制、フォームはこちら ※空き枠があれば当日参加可能）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56VH3G2IsRv-bdcH1tRyfNtz5VfQfpSeWift6QMvZG4zhpw/closedform
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院広報室
メール：koho@rikkyo.ac.jp
