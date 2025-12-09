【ドコモスマート保険ナビ】チューリッヒのネット火災保険取扱いならびに紹介キャンペーン開始のお知らせ
2025年12月9日
株式会ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランスは、株式会社NTTドコモと共同運営している「ドコモスマート保険ナビ」で申込可能な火災保険商品として、2025年12月9日（火曜）より「チューリッヒのネット火災保険」の取り扱いを開始いたします。
これにより「ドコモスマート保険ナビ」で取扱う所有物件に対する火災保険は9社となります。
〈チューリッヒのネット火災保険の主な特長〉
1.さまざまなリスクに対応。火災、自然災害、盗難などまとめて補償し住まいをお守りします！
2.水まわりトラブル、カギ開け対応など「住まいのアシスタンスサービス」が無料付帯。
3.補償の対象やお客さまの状況に応じたさまざまな割引をご用意！
加えて、クレジットカードをお持ちであればドコモスマート保険ナビを通じて、24時間365日、時間を問わずネットで契約が可能な商品です。
■チューリッヒのネット火災保険紹介・申込みサイト
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/zurich/
〈同時開催：ご家族・お友達ご紹介キャンペーン〉
ドコモスマート保険ナビとしては初めて、火災保険契約を対象とした「チューリッヒ保険会社 ご家族・お友達ご紹介キャンペーン 紹介者にdポイント1,000ポイントプレゼント！」を開始いたします。
こちらはご紹介をいただいた方がチューリッヒのネット火災保険にご契約をいただくと、ご紹介元となった方に対してdポイント1,000ポイントをプレゼントするキャンペーンとなっております。詳細は下記をご覧ください。
■チューリッヒ保険会社 ご家族・お友達ご紹介キャンペーン
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/zurich/refer.html
ドコモスマート保険ナビは、今後もお客さまに必要とされる保険のご提案を通じて、安心で価値のある商品の提供に取組んでまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
株式会ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランスは、株式会社NTTドコモと共同運営している「ドコモスマート保険ナビ」で申込可能な火災保険商品として、2025年12月9日（火曜）より「チューリッヒのネット火災保険」の取り扱いを開始いたします。
これにより「ドコモスマート保険ナビ」で取扱う所有物件に対する火災保険は9社となります。
〈チューリッヒのネット火災保険の主な特長〉
1.さまざまなリスクに対応。火災、自然災害、盗難などまとめて補償し住まいをお守りします！
2.水まわりトラブル、カギ開け対応など「住まいのアシスタンスサービス」が無料付帯。
3.補償の対象やお客さまの状況に応じたさまざまな割引をご用意！
加えて、クレジットカードをお持ちであればドコモスマート保険ナビを通じて、24時間365日、時間を問わずネットで契約が可能な商品です。
■チューリッヒのネット火災保険紹介・申込みサイト
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/zurich/
〈同時開催：ご家族・お友達ご紹介キャンペーン〉
ドコモスマート保険ナビとしては初めて、火災保険契約を対象とした「チューリッヒ保険会社 ご家族・お友達ご紹介キャンペーン 紹介者にdポイント1,000ポイントプレゼント！」を開始いたします。
こちらはご紹介をいただいた方がチューリッヒのネット火災保険にご契約をいただくと、ご紹介元となった方に対してdポイント1,000ポイントをプレゼントするキャンペーンとなっております。詳細は下記をご覧ください。
■チューリッヒ保険会社 ご家族・お友達ご紹介キャンペーン
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/zurich/refer.html
ドコモスマート保険ナビは、今後もお客さまに必要とされる保険のご提案を通じて、安心で価値のある商品の提供に取組んでまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
プレスリリース詳細へ