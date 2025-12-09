和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」58号 “和歌山の発酵食” を発行

和歌山県

今号のテーマは「和歌山の発酵食」です。

和歌山は、日本の発酵文化の源流ともいえる土地です。

発酵文化は、和歌山の豊かな自然に恵まれた環境の中で、清らかな水などの資源や流通に適した地の利により、各産地で育まれてきました。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/w58/index.html

和歌山では、今も昔ながらの製法が受け継がれ、職人たちが発酵により生み出される香りや味わいを、技術と知恵で守りながら磨き上げ続けています。

金山寺味噌は和歌山で生まれ、やがて醤油や酢などへと製造が広がり、多彩な発酵食品のルーツとなりました。江戸時代の構造法が今も息づく醤油発祥の地・湯浅町の「角長」や、受け継がれる古式醸造と熊野山系の伏流水で仕込む「丸正酢醸造元」などを誌面に掲載しています。

＜誌面構成＞- 特集：和歌山の発酵食【金山寺味噌】【醤油】【酢】【和歌山の発酵食品と守り継ぐ人々】- 知事対談：秋竹新吾×宮崎泉- 聖地リゾート！和歌山：十五社の樟樹（かつらぎ町）- わかやま“ツウ”巡り旅：紀伊路【第2弾 有田エリア】- well-being 和歌山：くだもの和紙- 掛け合わせの妙を探せ！：高校生×商品開発プロジェクト- わかやま産品テロワール：有田みかん

＜媒体概要＞

和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」は、和歌山県の人・文化・自然・食・産業、県の施策等、県内の魅力ある情報を首都圏・京阪神を中心としたマスコミ関係者やオピニオンリーダーに発信することを目的とした冊子です。

・発行回数：年3回

・発行部数：8,500部（A4版、24ページ、フルカラー）

・お問い合わせ：和歌山県広報課（073-441-2032）

取材をバックアップします！

和歌山県では、メディア関係の皆様に取材への積極的な協力、現地情報の提供等を行っています。和歌山県広報課（073-441-2032）まで、「和-nagomi-を見た」とお気軽にお問い合わせください。

※和歌山県のホームページから全てのページを閲覧できます

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/w58/index.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/p58/index.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/index.html