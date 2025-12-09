【プレゼントキャンペーン開始】ミヤチク公式SNSから簡単応募！宮崎牛のクリスマスプレゼントが届くかも!? 🎅
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）の公式SNS(Instagram・X)にて、抽選で宮崎牛が当たる”クリスマスプレゼントキャンペーン”を開催中です！
〈Instagram〉
ミヤチクオンラインショップ「WINTER SALE」にて販売中の
”宮崎牛ロースステーキ”が3名様に当たる！
キャンペーン投稿
⇒https://www.instagram.com/p/DR6ktG6jCE9/?igsh=MWJhazZtdDRydHNqZQ==
応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいね
応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/
応募締切：2025年12月12日(金)まで
〈X〉
ミヤチクオンラインショップ「WINTER SALE」にて販売中の
”宮崎牛ロースステーキ”が3名様に当たる！
キャンペーン投稿
⇒https://x.com/miyachiku2929/status/1997222711815549129?t=-bNaqTq6N0Rx6b4AgFP-IA&s=19(https://x.com/miyachiku2929/status/1997222711815549129?t=-bNaqTq6N0Rx6b4AgFP-IA&s=19)
応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト
応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/
応募締切：2025年12月12日(金)まで
◆ミヤチクオンラインショップにて”WINTER SALE”開催中
WINTER SALE 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=73
販売期間：2025年12月14日(日)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
■会員登録(無料)で肉の日などキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929