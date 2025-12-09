冬のサンサンキッズ×らくがキッズキャンペーン！全国の店舗でコラボステッカーやコラボノートなどをプレゼント！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞
株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）が展開する「らくがキッズ」との冬のサンサンキッズTV×らくがキッズキャンペーンを2025年12月15日（月）より開始することをお知らせいたします。
全国の「らくがキッズ」店舗にて、【4大プレゼントキャンペーン】を実施！ キャンペーン期間中、らくがキッズに来店するごとに素敵なコラボシールをプレゼント！さらに、期間中２回目のご来店でコラボオリジナルノートを差し上げます♩
【キャンペーン期間】
2025年12月15日（月）～2026年2月15日（日）
■らくがキッズ｜株式会社タイトー
https://www.taito.co.jp/rakugakids
【キャンペーン概要】
コラボその１. 来場は全員にコラボシールプレゼント！
期間中に来場いただいたお子様全員にサンサンキッズ×らくがキッズコラボオリジナルシールを１枚プレゼント！全部で５種類、どれが当たるかはお楽しみ！
コラボその２. 期間中２回来店でコラボらくがきノートプレゼント！
期間中に来場いただいたお子様にノート交換券をお渡しします。次回来店時その交換券提示でコラボオリジナルノート1冊プレゼント！
コラボその３. サンサンキッズTVコラボおきがえゲット！
期間中におきがえ部屋にいくとサンサンキッズTVコラボおきがえがもらえるよ！
（全3セット）
コラボその４. サンサンキッズTVコラボアイテムをまわるーくんからゲット！
期間中、まわるーくんから「サンサン」「くもりん」「ノイズ」のおまもりと「サンサンのツインテール」の髪型がランダムでゲットできるよ！
【コラボ動画公開】
今回のコラボを記念して、サンサンキッズTV公式YouTubeチャンネルにて、 スペシャルコラボ動画を2025年12月9日（火）より配信！ 配信動画はYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」をチェック！
【都市伝説】クリスマスに異変発生！？らくがキッズでオバケのカラダを探して脱出せよ！タイトー★子供向け知育教育★サンサンキッズTV
配信URL：https://youtu.be/e2Q95F9LMEs
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e2Q95F9LMEs ]
【キャンペーンに関するお問い合わせ】
各「らくがキッズ」店舗まで直接ご確認ください
■関連リンク
サンサンキッズTV YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug
サンサンキッズ公式サイト
https://sunsunkidstv.com
サンサンキッズTVとは
3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。
好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。
●YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug
公式サイト一覧
●公式WEBサイト
https://sunsunkidstv.com/
●オフィシャルグッズサイト
https://sunsunkidstv.shop/
キャラクター紹介
サンサン
最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。
身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪
お腹のチャックの中身は誰にも秘密！
くもりん
好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。
サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。
食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。
バナナが大好き♪
会社概要
株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。
幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。
・創立日：2014年8月
・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階
・代表取締役： 佐々木和哉
・公式HP：http://aquwa.co.jp