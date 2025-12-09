冬のサンサンキッズ×らくがキッズキャンペーン！全国の店舗でコラボステッカーやコラボノートなどをプレゼント！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa

株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）が展開する「らくがキッズ」との冬のサンサンキッズTV×らくがキッズキャンペーンを2025年12月15日（月）より開始することをお知らせいたします。

全国の「らくがキッズ」店舗にて、【4大プレゼントキャンペーン】を実施！ キャンペーン期間中、らくがキッズに来店するごとに素敵なコラボシールをプレゼント！さらに、期間中２回目のご来店でコラボオリジナルノートを差し上げます♩

【キャンペーン期間】

2025年12月15日（月）～2026年2月15日（日）

■らくがキッズ｜株式会社タイトー

https://www.taito.co.jp/rakugakids





【キャンペーン概要】

コラボその１. 来場は全員にコラボシールプレゼント！

期間中に来場いただいたお子様全員にサンサンキッズ×らくがキッズコラボオリジナルシールを１枚プレゼント！全部で５種類、どれが当たるかはお楽しみ！

コラボその２. 期間中２回来店でコラボらくがきノートプレゼント！

期間中に来場いただいたお子様にノート交換券をお渡しします。次回来店時その交換券提示でコラボオリジナルノート1冊プレゼント！

コラボその３. サンサンキッズTVコラボおきがえゲット！

期間中におきがえ部屋にいくとサンサンキッズTVコラボおきがえがもらえるよ！

（全3セット）

コラボその４. サンサンキッズTVコラボアイテムをまわるーくんからゲット！

期間中、まわるーくんから「サンサン」「くもりん」「ノイズ」のおまもりと「サンサンのツインテール」の髪型がランダムでゲットできるよ！





【コラボ動画公開】

今回のコラボを記念して、サンサンキッズTV公式YouTubeチャンネルにて、 スペシャルコラボ動画を2025年12月9日（火）より配信！ 配信動画はYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」をチェック！

【都市伝説】クリスマスに異変発生！？らくがキッズでオバケのカラダを探して脱出せよ！タイトー★子供向け知育教育★サンサンキッズTV

配信URL：https://youtu.be/e2Q95F9LMEs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e2Q95F9LMEs ]

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

各「らくがキッズ」店舗まで直接ご確認ください





■関連リンク

サンサンキッズTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug

サンサンキッズ公式サイト

https://sunsunkidstv.com

サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug

公式サイト一覧

●公式WEBサイト

https://sunsunkidstv.com/

●オフィシャルグッズサイト

https://sunsunkidstv.shop/

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階

・代表取締役： 佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp



