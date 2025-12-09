冬のサンサンキッズ×らくがキッズキャンペーン！全国の店舗でコラボステッカーやコラボノートなどをプレゼント！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa


株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）が展開する「らくがキッズ」との冬のサンサンキッズTV×らくがキッズキャンペーンを2025年12月15日（月）より開始することをお知らせいたします。




全国の「らくがキッズ」店舗にて、【4大プレゼントキャンペーン】を実施！ キャンペーン期間中、らくがキッズに来店するごとに素敵なコラボシールをプレゼント！さらに、期間中２回目のご来店でコラボオリジナルノートを差し上げます♩



【キャンペーン期間】


2025年12月15日（月）～2026年2月15日（日）



■らくがキッズ｜株式会社タイトー


https://www.taito.co.jp/rakugakids




【キャンペーン概要】


コラボその１. 来場は全員にコラボシールプレゼント！


期間中に来場いただいたお子様全員にサンサンキッズ×らくがキッズコラボオリジナルシールを１枚プレゼント！全部で５種類、どれが当たるかはお楽しみ！



コラボその２. 期間中２回来店でコラボらくがきノートプレゼント！


期間中に来場いただいたお子様にノート交換券をお渡しします。次回来店時その交換券提示でコラボオリジナルノート1冊プレゼント！



コラボその３. サンサンキッズTVコラボおきがえゲット！


期間中におきがえ部屋にいくとサンサンキッズTVコラボおきがえがもらえるよ！


（全3セット）



コラボその４. サンサンキッズTVコラボアイテムをまわるーくんからゲット！　


期間中、まわるーくんから「サンサン」「くもりん」「ノイズ」のおまもりと「サンサンのツインテール」の髪型がランダムでゲットできるよ！




【コラボ動画公開】

今回のコラボを記念して、サンサンキッズTV公式YouTubeチャンネルにて、 スペシャルコラボ動画を2025年12月9日（火）より配信！ 配信動画はYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」をチェック！



【都市伝説】クリスマスに異変発生！？らくがキッズでオバケのカラダを探して脱出せよ！タイトー★子供向け知育教育★サンサンキッズTV


配信URL：https://youtu.be/e2Q95F9LMEs



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e2Q95F9LMEs ]



【キャンペーンに関するお問い合わせ】

各「らくがキッズ」店舗まで直接ご確認ください




■関連リンク


サンサンキッズTV YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug



サンサンキッズ公式サイト


https://sunsunkidstv.com


サンサンキッズTVとは


3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。


好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。



●YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug



公式サイト一覧


●公式WEBサイト


https://sunsunkidstv.com/


●オフィシャルグッズサイト


https://sunsunkidstv.shop/



キャラクター紹介

サンサン




最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。


身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪


お腹のチャックの中身は誰にも秘密！



くもりん




好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。


サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。


食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。


バナナが大好き♪



会社概要





株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。



幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。



・創立日：2014年8月


・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階


・代表取締役： 佐々木和哉


・公式HP：http://aquwa.co.jp