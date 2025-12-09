ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“フルボイス”続編イベント「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～」

株式会社オルトプラス

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～」を本日開始いたしました。

本イベントは、公式サイトで実施した「ストーリーイベント続編リクエストキャンペーン」にて、プレイヤーの皆様の投票により選ばれた「聖しこの夜はあなたとともに～ホストクラブナイト～」の続編イベントとなります。

続編イベントは2025年中に全3回に分けて開催しており、ラストの第3回となる今作「聖しこの夜はあなたとともに2～今宵限りのNo.1～」は本日より後編イベントがスタート！“フルボイス”でお届けするストーリーをお楽しみください！

■新イベント「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～」開催！

fragranceで思い思いの接客を披露したMAD TRIGGER CREWとBad Ass Templeの6人。

まだ接客は早いという一二三の判断でティッシュ配り要員になったものの、途中で半グレを発見。

そのまま乱闘に入ってしまう。

成果を出せず店に戻ってきた6人を見て一二三は特訓を課すことを決意。

そして、一晩明け――

生まれ変わった一流ホストたちがお客様の卓へ。

No.1の接客で、姫をおもてなし！

【「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～」概要】

▼イベント開催期間

2025年12月9日（火）17時00分～2025年12月19日（金）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーをはじめとした豪華報酬を獲得することができます。

「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ Gコレクト」では、「SSR【僧侶ホスト】波羅夷空却」「SSR【ヴィジュアル系ホスト】四十物十四」「SSR【弁護士ホスト】天国獄」の3点がイベントの特効カードとして登場します。

※本イベントではすべての新規カードがGコレクトにて登場します。

▲SSR【僧侶ホスト】波羅夷空却▲SSR【ヴィジュアル系ホスト】四十物十四▲SSR【弁護士ホスト】天国獄

その他、2020年12月開催のイベント「聖しこの夜はあなたとともに～ホストクラブナイト～」で登場した「SSR【期待の大型新人】山田一郎」「SSR【弟たちの役目】山田三郎」「SSR【とっておきの場所】伊弉冉一二三」「SSR【社畜系ホスト】観音坂独歩」や「波羅夷 空却」「四十物 十四」「天国 獄」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2025年12月9日（火）17時00分～2025年12月19日（金）10時59分

「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ SSR確定Gコレクト」開催！

専用のGコレクトチケット「SSR確定:ストーリーイベント 後編」を使用することで回せるSSR確定のGコレクトを開催します。新たに登場した「SSR【僧侶ホスト】波羅夷空却」「SSR【ヴィジュアル系ホスト】四十物十四」「SSR【弁護士ホスト】天国獄」のいずれかを獲得することができます。「SSR確定:ストーリーイベント 後編」はイベントアイテムと交換するほか、イベントチケット(緑)を手に入れ「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことで、最大3枚まで入手可能です。

【「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ SSR確定Gコレクト」概要】

▼開催期間

2025年12月9日（火）17時00分～2025年12月26日（金）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「聖しこの夜はあなたとともに2 後編～今宵限りのNo.1～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2025年12月9日（火）17時00分～2025年12月19日（金）10時59分

「December オオサカ Gコレクト」開催！

「SSR【Just a Dream】白膠木簓」「SSR【Just a Dream】躑躅森盧笙」「SSR【Just a Dream】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「December オオサカ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2025年12月1日（月）00時00分～2025年12月31日（水）23時59分

▲SSR【Just a Dream】白膠木簓▲SSR【Just a Dream】躑躅森盧笙▲SSR【Just a Dream】天谷奴零

■その他のキャンペーン

◆SUDDEN SCRATCH!!～ヨコハマ:ダイヤ～

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、ヨコハマ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】碧棺左馬刻」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！

▼開催期間

2025年12月7日（日）00時00分～2025年12月13日（土）23時59分

◆キャラクターRANK Boost!!キャンペーン

期間中、キャラクターRANK EXPを各キャラクター最大190,000獲得できるキャラクターミッションをはじめ、ビンゴミッションやログインボーナスを開催しています。ログインボーナスでは、選んだキャラクターのRANK EXPがたまる「キャラクターRANKメダル」を獲得することができます。また、「SSR【Extra Wardrobe 02】」シリーズのカードが上限解放され、キャラクターRANKを上げることで最大6枚まで獲得できるようになりました。

▼開催期間

2025年12月9日（火）17時00分～2025年12月17日（水）23時59分

◆タップエフェクトGETキャンペーン

期間中、SPEED MATCHをプレイして「エフェクトコイン」を集めることで、「タップエフェクト」と交換することができるほか、ログインボーナスやA.R.B Gコレクトの[1回Gコレ]を1日1回、無料で回すことができるキャンペーンも開催しています。

▼開催期間

2025年12月8日（月）00時00分～2025年12月13日（土）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役CEO 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】https://ideafplus.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社 会社概要

【会社名】アイディアファクトリー株式会社

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F

【設立】1994年10月27日

【URL】https://www.ideaf.co.jp/