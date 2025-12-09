【香川オリーブガイナーズ】《地域経済活性化へ戦略連携》 12/14(日)にゆめタウン高松で「ファン感謝大抽選会」を開催。実使用サイン入りユニフォームで地域に感謝還元

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

地域経済活性化への挑戦。 ゆめタウン高松での当日お買い上げレシートを参加条件とすることで、スポーツイベントが地域購買を促進する連携モデルを構築。目玉景品は、相原コーチと河合選手の実使用サイン入りユニフォームという、ファン垂涎の非売品です。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplus所属の香川オリーブガイナーズは、2025年シーズンの全日程終了に伴い、応援いただいたファンの皆様への還元イベントとして、「選手着用グッズが当たる！大抽選会」をゆめタウン高松にて開催いたします（12月14日）。本イベントは、地域密着型活動の一環として、地域最大級の商業施設と連携し、スポーツを通じた地域購買促進を目的としています。当日は、相原雅也コーチ、河合幸輝選手の直筆サイン入り実使用ユニフォームをはじめとする、非売品を含む豪華景品を用意し、1年間の感謝を地域ファンへ直接還元いたします。

◼️ スポーツを介した地域経済活性化

本イベントは、単なるファン感謝イベントではなく、地域経済の活性化を目的とした「ゆめタウン高松」との共同企画です。

- 購買促進モデル: 抽選会への参加条件を「当日、施設内お買い上げレシート1,000円分」とすることで、オフシーズンにおける地域購買を直接的に促進します。これは、プロ球団が持つ集客力を活用した地域経済連携の成功モデルとして注目されます。- 新規接点の創出: 地域住民が集う商業施設を会場とすることで、従来の野球ファン層を超えた幅広い層へ地域スポーツの魅力を発信し、新規ファン層の開拓を目指します。

◼️ 目玉景品は「激闘を物語る」実使用ユニフォーム

抽選会の目玉となる1等賞には、今シーズン激闘を繰り広げた相原雅也コーチ、および河合幸輝選手が実際に着用したユニフォームをご用意いたしました。

- 世界に一点のコレクターズアイテム: 両名の直筆サインが入ったユニフォームは、選手たちの汗と努力が刻まれた世界に一点限りの非売品です。ファンにとっては、チームの歴史と一体感を感じられる特別なコレクションとなります。- 高い還元率: その他、球団オリジナルタオルやキーホルダーなど、実用性の高い公式グッズを多数取り揃え、多くのファンに感謝を伝えられる当選確率の高い構成となっております。

■開催概要

- 日時: 2025年12月14日（日）

【第1部】14:00 ～ 15:00

【第2部】15:30 ～ 16:00

- 場所: ゆめタウン高松 2F フードコート前広場- 参加条件: 当日、ゆめタウン高松内でのお買い上げレシート1,000円分をご持参の方。

※当日お買い物されたレシートのみが有効です。景品がなくなり次第終了となります。

■ 今後の展望

香川オリーブガイナーズは、オフシーズン期間中も本イベントのような地域連携型イベントや野球教室を通じ、地域住民との交流を深めてまいります。来シーズンに向け、更なるチーム力の強化と、地域に愛され、地域を活性化する球団運営に邁進いたします。

■ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com