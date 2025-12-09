一番くじに、初めてみにっコがラインナップ！オリジナルアートのアイテムが登場！　夜のひとときをすみっコと楽しめる『一番くじ ～すみっコと夜のひとやすみ～』発売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社BANDAI SPIRITS（本社：東京都港区）が展開する、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より、「すみっコぐらし」とコラボレーションした『一番くじ ～すみっコと夜のひとやすみ～』が2025年12月20日（土）より全国のコンビニエンスストア・書店・ナムコの店舗などにて順次販売開始されることをお知らせします。今回、初めてみにっコが一番くじにラインナップします。夜のひとときをすみっコと楽しめる、 一番くじオリジナルアートにもご注目ください。

▼商品ページ

https://1kuji.com/products/sumikko26?&utm_source=other&utm_medium=other&utm_campaign=sumikko26(https://1kuji.com/products/sumikko26?&utm_source=other&utm_medium=other&utm_campaign=sumikko26)

【一番くじ すみっコぐらし ～すみっコと夜のひとやすみ～】概要

・商品名：一番くじ すみっコぐらし ～すみっコと夜のひとやすみ～

・価格：1回750円（税込）

・種類：全9等級24種＋ラストワン賞

・発売日：2025年12月20日（土）より順次発売予定

▼詳細リンク

https://1kuji.com/products/sumikko26?&utm_source=other&utm_medium=other&utm_campaign=sumikko26(https://1kuji.com/products/sumikko26?&utm_source=other&utm_medium=other&utm_campaign=sumikko26)

〇賞品ラインナップ

・A賞：えびふらいのしっぽ ルームライト（全1種） 約19cm

・B賞：ざっそう ルームライト（全1種） 約14cm

・C賞：せつむり ルームライト（全1種） 約15cm

・D賞：スリッパ（全1種） 約25cm

・E賞：ほこりのほこりとり（全1種） 約19cm

・F賞：フェイシャルコレクション（全2種） ヘアバンド…約20cm／リストバンドー…約8cm

・G賞：ガラスコレクション（全4種） 約8cm

・H賞：巾着コレクション（全6種） 約12cm

・I賞：ペーパーコレクション（全5種） ウォールステッカー…約9.5cm／オイルオフペーパー…約7.5cm／ペーパー加湿器…約11cm

・ラストワン賞：とかげのおやすみぬいぐるみ 約37cm

・ダブルチャンスキャンペーン：とかげのおやすみぬいぐるみ 約37cm

A賞：えびふらいのしっぽ ルームライト 約19cm

B賞：ざっそう ルームライト 約14cm

C賞：にせつむり ルームライト 約15cm

D賞：スリッパ 約25cm

E賞：ほこりのほこりとり 約19cm

F賞：フェイシャルコレクション（全2種） ヘアバンド 約20cm / リストバンド 約8cm

G賞：ガラスコレクション（全4種） 約8cm

H賞：巾着コレクション（全6種） 約12cm

I賞：ペーパーコレクション（全5種）

ウォールステッカー 約9.5cm／オイルオフペーパー 約7.5cm／ペーパー加湿器 約11cm

ラストワン賞：とかげのおやすみぬいぐるみ 約37cm

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.