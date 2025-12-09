【参加無料・定員20名】2026年投資戦略を学ぶ双方向型オンラインセミナー12/30開催

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783 東証スタンダード市場、以下「当社」）は、2025年12月30日（火）に、投資初心者から経験者まで幅広い層を対象とした無料オンライン投資セミナーを開催いたします。

年末の時間を使って、2025年を振り返り、2026年の投資計画を立てる絶好の機会です。当選者の事前アンケートで「知りたいこと」を自由にお伺いし、その内容を最大限資料に反映する、参加者と一緒に作り上げる双方向型のセミナーです。

申込締切は12月18日（木）です。

１．セミナー概要

２．お申込み方法

下記フォームより必要事項をご入力の上、お申込みください。

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxCNYGSF-2LrAC06axRieAQNbTAss42pA5aQqVBxspGPAKw/viewform?usp=header申込締切：2025年12月18日（木）

【選考・開催方法】

１.希望する開催時間（午前 or 午後）を選択

２.申込締切後、希望の多い時間帯で開催

３.定員超過の場合は抽選

４.当選者には12月19日（金）にメール通知

５.事前アンケート実施（締切：12月22日）

６.12月26日ごろにZoom接続情報送付

３．本セミナーの3つの特徴

（１）年末開催ならではの価値

2025年の投資を振り返り、2026年の投資戦略を一緒に考える絶好の機会です。年末の時間を使って、新年の投資計画をじっくり立てることができます。

（２）参加者のニーズに完全対応

当選者の事前アンケートで「2026年の投資について知りたいこと」を自由に伺い、その内容を最大限資料に反映いたします。画一的なセミナーではなく、あなたの疑問が、セミナーの内容になります。

（３）初のオンライン開催で全国どこからでも参加可能

Zoomを使用した双方向のコミュニケーションを重視したセミナーです。対面の良さを残しながら、全国どこからでもご参加いただけます。

４．セミナー内容

【大テーマ：2026年の投資戦略】

当選者の皆様から事前アンケートで「2026年の投資について知りたいこと」を自由にお伺いし、そのご要望を最大限反映した内容で開催いたします。

＜参考：想定される質問例＞

・2026年の日本株／米国株の見直し

・金利上昇と株価の関係

・ポートフォリオの組み方

など

※詳細な内容は、当選者の事前アンケート結果を踏まえて決定いたします。

５．こんな方におすすめ

・年末の時間を使って2026年の投資計画を立てたい方

・投資初心者から経験者まで

・専門家の意見を聞きたい方

・少人数でじっくり学びたい方

６．講師プロフィール

【経歴】

2007年にインヴァスト証券株式会社でキャリアをスタートし、株式会社EMCOMホールディングス、株式会社企業再生投資など複数の金融・投資関連企業で豊富な経験を積む。2019年10月より当社代表取締役に就任し経営に中枢を担う。2025年4月より現職の専務取締役として、営業部門を統括。

【専門分野】

企業経営および投資業務において17年以上の実務経験を持ち、特に企業価値評価、M&A、資金調達分野に精通。現在もabc CAPITAL株式会社をはじめとする複数のグループ会社で取締役を務め、投資の最前線で活躍している。

７．参加者の声（過去セミナーより）

当社では対面形式で投資セミナーを開催してまいりました。今回は初のオンライン開催ですが、対面セミナーと同様に双方向のコミュニケーションを重視した内容でお届けいたします。

過去参加者の声：

・「初めは場違いなところに来てしまったと思いましたが、話が分かりやすく良かったです。今までは株主優待株を長期保有のスタンスでしたが、これからは成長企業探しを楽しみたいと思います」

・「投資を始めて1年半と経験が浅いので、全ての話がためになりました。各用語のニュアンスや認識を正すことができました」

・「ざっくばらんに気軽に質問させていただけて、疑問点もクリアできたので非常に良かったです」

・「質問時間を多くとってもらい、わからないことを丁寧にレクチャーしてもらえました」

・「投資のプロの考え方を知れて、大変勉強になりました」

・「機関の動きなど、素人では分からない部分を教えていただけたから」

・「片田専務がフレンドリーで豊富な知識を持っているのですごく勉強になった」

８．重要事項

【投資に関する重要事項】

・本セミナーは投資教育を目的とし、特定銘柄の推奨は行いません。

・投資判断は参加者ご自身の責任で行っていただきます。

・株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。

【オンライン参加について】

・本セミナーは双方向のコミュニケーションを重視しているため、参加時はカメラオンでお願いいたします。

・マイクは雑音防止のため、基本的にオフにしていただき、ご質問時にオンにしてください。

・Zoom接続に必要な環境（PC・タブレット・スマートフォン、安定したインターネット接続）をご準備ください。

【録画・録音について】

・セミナーの録画・録音は禁止させていただきます。

・当社によるセミナーの録画は実施する場合があり、広報活動等に使用させていただく場合がございます。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

