¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚShow in the Snow¡Û³«»Ï¡ª¿·°áÁõ¤Î¿·SSR¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡¢URL¡§http://kms3.com/ ¡Ë¤¬Â£¤ë¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ö¥¬¥ë¡Ë¤¬12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚShow in the Snow¡Û¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·°áÁõ¤Î¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤Î»²ËÅ¡Û¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://muvluv-girls-garden.com/
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524¡¡
¢£¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚShow in the Snow¡ÛÁ°È¾³«ºÅ¡ª
Åß¤ÎÉ¢¹»¼Ë¤ÏÈó¸ø¼°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë¾¯½÷¤Ï¼«¤é¤ÎÎø¿´¤Ë¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¤¢¤¢¡¢¤¤Ã¤È¡¢Îø¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦――
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖShow in the Snow¡×Á°È¾¤¬³«ºÅ¡ª
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤äÆÃÊÌ¤Ê¥á¥â¥êー¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òGET¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£NEW CHARACTER¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×³«ºÅ¡ª
NEW CHARACTER¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤Î»²ËÅ¡Û¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
SSR¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤Î»²ËÅ¡Û¤Ï
¡ÖÅ¨¤Î¹¶·â¤ò¥¬ー¥É¤Ç¼õ¤±¡¢Ãç´Ö¤ÎHP¤ò²óÉü¤¹¤ëÌ£Êý¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ëÌþ¤·¤Î¥¿¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢SSR¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤Î»²ËÅ¡Û¤ÎÇÓ½ÐÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËGET¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×³«ºÅ¡ª
SSR¡ÖÉ±ÀîÀô²Ö¡×¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤Î»²ËÅ¡ÛÄÉ²Ã¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤ÇÌµ½þ¥¸¥§¥à¡ß300¤äÊäµëÊª»ñ¤Ê¤É¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òGET¡ª
¢£¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎADV¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È»á¤¬À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ーU¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ðÅÄ¹Ò»á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏSiino»á/Pro-p»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DMM GAMES¡ßKMS GAMES¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡×¤òÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡ãÀ½ºî¡ä
ÇÛ¿® / ³«È¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA / ³ô¼°²ñ¼ÒKMS
À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¡§¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Ï¥µ¥Þ¡ÊÅÆ½ä¡Ë
¸¶ºî¡§¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¡ÊaNCHOR¡Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Ã¥È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥ê¥£¥Ù¥êー / ¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Siino / Pro-p
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò
¡ã¼çÂê²Î¡ä
¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºîÊÔ¶Ê¡§´ä¶¶À±¼Â¡ÊElements Garden¡Ë
²Î¾§¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ë¥ªー¥ÈÊüÃÖ·ÏRPG
Å¸³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAME PLAYER¡Ë¡¢DMM GAMES¥¹¥È¥¢(Android)
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://muvluv-girls-garden.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
¸ø¼°Discord¡§https://discord.com/invite/jAKezRXbnT