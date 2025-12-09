＜写真展『香港、消された声』12/6(土)～12/14(日)開催＞写真が捉えた市民の抵抗は、私たちに何を問いかけるのか---12/12(金)にはドキュメンタリー映画『香港、裏切られた約束』を上映

公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

(C)︎クレ・カオル

かつて「一国二制度」の下に約束されたはずの高度な自治と自由が失われ、民主的な市民社会の空間が急速に縮小している香港。自由を求めて声を上げる人びとの「声」に耳を澄ませる機会も減ってしまっています。

国安法の制定から5年が経過した今こそ、彼らの「声」がどのように街中にあふれ返り、そして無情にも消されてきたのかを、見つめ直す必要があるのではないでしょうか。

本写真展『香港、消された声』では、香港出身のジャーナリスト、クレ・カオル氏が撮影した写真を中心に、香港の元区議であり民主活動家のサム・イップ氏、そしてAP通信の記者であるルイーズ・デルモット氏の写真を展示します。

本写真展は、香港の人権状況の深刻さをあらためて可視化すると同時に、「声を上げる権利」が脅かされるとはどういうことか、そして遠く離れた私たちがその現実とどう向き合い、連帯しうるのかを考える場とすることを目的としています。

抗議の現場に立つ人びと、変容していく街の風景、そして日常のなかで静かに押しつぶされていく無数の声に、写真を通じて出会っていただきたいと思います。

会期最終日の12月14日（日）には、クレ・カオル氏による特別トーク（14:00～15:30）を開催し、当時、激変する故郷・香港を写真として記録した経験についてお話しいただきます。

イベントの詳細

写真展『香港、消された声』

■会期：2025年12月6日（土）～12月14日（日） 10:00～18:00

■場所：日本教育会館 1階 一ツ橋画廊(https://www.jec.or.jp/access.html)（地下鉄神保町駅徒歩5分）

東京都千代田区一ツ橋2-6-2/道案内専用電話03-3230-2833

★クレ・カオル氏 特別トーク

■日時：2025年12月14日（日）14:00～15:30

＜関連イベント＞

映画『香港、裏切られた約束』上映会&解説「消された声：自由から不自由へー香港市民たちの証言」

■日時：2025年12月12日(金) 18:15～21:15 (開場17:45)

・18:15～事前解説

・18:45～映画「香港、裏切られた約束（因為愛所以革命）」上映

・20:45～質疑応答

■場所：日本教育会館 3階一ツ橋ホール(https://www.jec.or.jp/access.html)（写真展と同じ建物の3階です）

■参加費：無料 (カンパ歓迎)

■お申し込み (映画のみ要事前予約)

https://forms.gle/WKNbsLCdKNjZFByN9

【主催・お問い合わせ】

公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル5F

TEL：03-3518-6777 E-mail：camp@amnesty.or.jp

＜アムネスティ・インターナショナルとは＞

アムネスティ・インターナショナルは、1961年に発足した世界最大の国際人権NGOです。人権侵害のない世の中を願う市民の輪は年々広がり、今や世界200カ国で1,000万人以上がアムネスティの運動に参加しています。国境を超えた自発的な市民運動が「自由、正義、そして平和の礎をもたらした」として、1977年にはノーベル平和賞を受賞、翌年には国連人権賞を受賞しました。

アムネスティ・インターナショナル日本は、その日本支部として1970年に設立されました。世界中のさまざまな場所で起こっている人権侵害の存在を、国内に広く伝えるとともに、日本における人権の状況を、国内、そして世界に伝えています。