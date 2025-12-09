『クローズ』『WORST』正当続編、始動！ 令和にあの伝説が帰ってくる！ さらに１２月９日（火）より＜戸亜留市連合 VS 萬侍帝國キャンペーン＞開催！ 日本最大最強のチーム『萬侍帝國』を迎え撃て！

株式会社ソニックパワード

『クローズ』『WORST』ファン必見！

高橋ヒロシ原作 人気不良漫画『クローズ』『WORST』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）正当続編、ついに始動！

さらに、『クローズ』『WORST』を題材とした、スマホ向けゲーム『クローズ×WORST UNLIMITED』(略称「アンリミ」) では１２月９日（火）より ＜戸亜留市連合 VS 萬侍帝國キャンペーン＞開催！

続々集結する戸亜留市最強メンバー！ そして 「戸亜留市連合キャラクター」が確定で仲間になる、豪華ガチャチケット獲得のチャンスなど、見逃せない要素盛りだくさん！

さらなる盛り上がりを見せる 「アンリミ」 で年末年始も無制限に熱くなれ！！

＜戸亜留市連合 VS 萬侍帝國キャンペーン 開催期間：2025年12月9日(火) ～ 2026年1月8日(木) 13:59まで＞

◆ 令和にあの伝説が帰ってくる！

高橋ヒロシが描く『クローズ』『WORST』正当続編、始動！

＜カウントダウン ログインボーナス 配布開始予定日：12月13日(土) ＞

『クローズ』 『WORST』ファン必見！ 高橋ヒロシ原作 不良漫画の金字塔 『クローズ』 『WORST』 の正当続編が、ついに動き出す！

★ヤングチャンピオン 新年３号（１月１３日発売号）にて 待望の連載開始！！

受け継がれた カラス の伝統は新たな世代へ！ 令和の時代に刻まれる、新たな伝説の幕が上がる！！

そして「アンリミ」では、新連載を記念した 「高橋ヒロシ先生 新連載 カウントダウン ログインボーナス」 を １２月１３日（土） より配布予定！

この機会に「アンリミ」をはじめ、超豪華ログインボーナスをGETしましょう！

▼ 新連載開始 告知PVはコチラ！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ldt39oxUCQM ]

◆ 『月本光政 / 世良直樹』 ・・・過去の因縁を超え

戸亜留市最強メンバーが続々集結！

＜キャラクターガチャ『★6EX 月本光政』『★6 世良直樹』 開催期間：１2月9日(火)～１2月２３日(火)＞

襲来した日本最大最強のチーム「萬侍帝國」に対抗すべく、過去の因縁を超え戸亜留市の最強メンバーが続々集結！

まずは、本日「１２月９日（火）」に「アンリミ」に登場！

★ 鉄の結束を誇るスキンヘッド軍団 鳳仙学園を束ねる男 『 ★６ＥＸ 【天才的格闘センス】月本光政 』

★ 古豪 河田二高をまとめ上げる実力者 『 ★６ 【古豪河二の雄】世良直樹 』

さらに年末にかけ、残る戸亜留市連合の猛者たちも「アンリミ」に続々登場！

◆ １２月中旬より：「大魔王 花木九里虎」も認める実力者『 桜田朝雄 』

◆ １２月下旬より：七代目武装戦線の頭『 村田将五 』 / 悪党どもを束ねる悪のカリスマ『 天地寿 』

さらに強力になった戸亜留市最強メンバーをチームに加え、超強力＆超豪華なドリームチーム編成を目指せ！

※12月中旬～下旬のガチャは開催日・開催期間は変更になる可能性があります

◆ チーム戦力UPの大チャンス！

１２月２３日（火）より 「年末年始スペシャル福引大会」開催！

＜年末年始スペシャル福引大会 開催予定日：12月23日(火)＞

チームのさらなる戦力UPを狙うなら、１２月２３日（火）開催予定の「年末年始スペシャル福引大会」 は見逃し厳禁！

「アンリミ」をプレイして手に入る「福引券」で挑戦できる、この「福引」では特賞で…

★ ２０２５年１１月１５日以降に登場した、戸亜留市連合キャラ を 【確定】 で仲間にできる

＜戸亜留市連合 新★6キャラ確定ガチャチケット＞ をGET可能！

強力なキャラクターを仲間にできる、年末年始の特別チャンス！

特賞の『戸亜留市連合 新★6キャラ確定ガチャチケット』を筆頭に、報酬大量GETを目指し「アンリミ」を遊びつくせ！

※『年末年始スペシャル福引大会』の開催日、開催期間は変更になる可能性があります

◆ ゲーム内購入よりデニゴット増量【アプリペイ ストア】好評営業中！

今ならアプリペイ登録後、コード入力で、スタミナ回復ドリンクを「最大２０個」ＧＥＴできる！

さらに【アプリペイ】なら、ゲーム内よりお得にアイテムを購入可能！

「アンリミ」をさらに楽しむなら 【アプリペイ】をお見逃しなく！

★ スタミナ回復ドリンク×10個 が もらえる ★

プレゼントコード は コチラ！

⇒ プレゼントコード第１弾：UnlimitedGift

⇒ プレゼントコード第２弾：ONEHALFYEAR

※アプリペイにログインし、上記のコードを入力してプレゼントを受け取って下さい。

※プレゼントの「スタミナ回復ドリンク×10個」は、お1人様1回まで となります。

▼ アプリペイ公式ストアはコチラ！ ▼

https://app-pay.jp/app/cxw-unlimited

◆ 原作『クローズ』『WORST』の 手に汗握るド迫力バトルが楽しめる

【クローズ×WORST UNLIMITED】

『クローズ』『WORST』の最強キャラたちが激突！

魂震える ❛シネマティックバトル’ がスマホゲームで炸裂！

ド迫力の必殺技で戦局を熱く制し、原作では見られなかったドリームチームで勝ち上がれ！

◆製品情報

タイトル名 ：クローズ×WORST UNLIMITED

対応プラットフォーム ：App Store / Google Play

ジャンル ：シネマティックバトルゲーム

利用料金 ：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

配信日 ：iOS / Android：2024年4月10日

著作権表記 ：(C)高橋ヒロシ (秋田書店) 1991 (C)2025 Sonic Powered Co.,Ltd.

公式ホームページ ：https://unlimited.spgames.jp

