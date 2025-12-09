[新発売]全国の教育現場が注目！アンプラグドプログラミング教材「ディノバーン＋plus」

全国の教育現場が導入する「ディノバーン＋plus」

株式会社UNOKYO

子どもの集中が続かない、すぐに「できない」と投げ出してしまう…。

そんな悩みを抱える親・先生は少なくありません。

しかし今、全国の教育現場で

「これほど集中するとは思わなかった」

「子どもたちのコミュニケーションが自然と増えた」

と驚きの声が続出している教材があります。

それが、

右脳教育型 木製立体パズル「ディノバーン＋plus」。

東京都八王子市にある 小中一貫校でも採用され、共創学習用の教材として活用されています。

その他、全国の多岐にわたる教育・保育施設で幅広くご活用いただいております。

教育現場が認めた「学びの教材」

- 保育園 ：200施設以上- 学童クラブ ：70施設以上- 児童発達支援、放課後等デイサービス：10施設以上※2025年12月現在

ディノバーン＋plusは、右脳教育・非認知能力育成・アンプラグドプログラミングを兼ね備えた教材として、教育委員会・学校・学童保育からの問い合わせが増えています。

- 空間認知を伸ばす授業- グループワーク形式のプログラミング学習- コミュニケーション訓練- 自己肯定感・粘り強さの育成

など、多様な学習場面で正式採用の声が上がっています。

「手を使って考える」「友達と創りながら学ぶ」という新しい教育アプローチとして、高く評価されています。

子どもの“もっと知りたい！”を自然に引き出す

ディノバーン＋plusの大きな特徴のひとつが、白と黒のミノパズルを完成させてスマホで読み取ると…

恐竜が飛び出すAR体験！

さらに、

- 集めた恐竜がスマホの中で「飼える」- 各恐竜に説明文つき- 自分だけの“恐竜図鑑”が完成する

という「遊び × 学び × 図鑑」の融合が実現。

AR教材としても評価され、STEM・STEAM領域の学習にも相性抜群です。

アンプラグドプログラミング学習にも対応！小学校で教材採用・学習指導案も整備

いま教育業界で注目されているのがアンプラグドプログラミング。

ディノバーン＋plusはこの分野で特に高く評価されており、

- 小学校での授業採用実績- 指導案・学習事例完備- グループワークによる協調学習が可能- プログラミング的思考（試行・観察・順序・改善）が自然に育つ

という点で、公式教材として導入されています。

授業の進め方もシンプル。指導書の一連の働きかけで

思考力・判断力・表現力・協調性がまるごと育ちます。

子どもの「人間力」を底上げする。右脳 → 左脳 → 右脳の黄金循環

UNOKYOが掲げる教育理念「右脳を活かして、あなたらしく花ひらく」をそのままカタチにした教材であるディノバーン＋plus。

- 触れて感じる（右脳）- 組み立てて考える（左脳）- 創造して表現する（右脳）

という脳の黄金循環が生まれ、AIには決して代替できない 人間的な強さ が育ちます。

【実際の声】教育者・保護者から寄せられた感動の声

ここで、現場から届いた“ご感想”をご紹介します。



【小学校教諭】

子どもたちのコミュニケーションが圧倒的に増えました。“どうしたら完成する？”“こっちの方がいいかも！”と自然に相談が生まれ、授業後のふり返りでは、自分の言葉で説明できる子が増えました。



【特別支援コーディネーター】

落ち着きのない子が、20分以上黙々と取り組んでいて驚きました。成功体験の積み重ねが目に見えて増え、自己肯定感が高まっています。

【幼児教室講師】

空間把握・集中力・協働スキルなど“非認知能力”の教材として、ここまで効果を感じられるものは初めてです。



【保護者の声】

恐竜が飛び出すのが嬉しいようで、“また作りたい！”と何度も挑戦しています。いつも途中で投げ出す子が、今日は一度も諦めませんでした。



【児童館スタッフ】

子ども同士の会話が自然と増えて、“これ手伝って！”“いいね、それ作ってみよう”とコミュニケーション能力がグッと育つことを実感しました。

恐竜イベント・親子ワークショップでも大人気

UNOKYOはサンモリッツアーツ総代理店として、教育イベント・恐竜博・親子ワークショップを全国で実施。

- 教材貸し出し- イベント出張- 小学校での授業- 放課後子ども教室- 児童館でのプログラミング講座

など、多様な場面に対応しています。

ディノバーン＋plusは「未来を創る子」のための教材

木のぬくもりに触れ、直感でつかみ、手を使って考え、友達と協力し恐竜が飛び出す未来に歓喜する。

この体験は、AI時代の子どもたちに必要な

- 創造力- 協働力- 粘り強さ- 空間認知- 表現力- 自己肯定感

すべてを一つにまとめて育てます。

あなたの現場でも、子どもたちの“できた！”と“夢中”を増やしませんか？

ディノバーン＋plusは、次のような教育現場で“集中力UP × 協働力UP × 非認知能力UP” を実現している教材です。



【導入で効果が出やすい教育機関】

- 放課後等デイサービス→ 手先の訓練・順序立て・成功体験の積み重ねに最適- 小学校・小中一貫校→ アンプラグドプログラミング／総合学習で採用実績あり- 学童保育・児童館→ 協力して組み立てる中で、自然にコミュニケーションが増える- 保育園・幼稚園・こども園→ 空間認知・集中力・創造力の“基礎の土台づくり”にぴったり- 幼児教室・知育教室→ 競合との差別化教材として導入効果が大きい

子どもたちの「夢中」と「できた！」は、どの現場でも驚くほど早く表れます。

【イベント・講座・出張授業としても大人気】

UNOKYOでは、ディノバーン＋plusを活用した

イベント・出張授業・教材貸し出しにも対応しています。

- 親子イベント・恐竜イベント- 小学校の特別授業- 児童館・学童の体験会- 放課後等デイサービスでのワークショップ- 先生向け研修- アンプラグドプログラミング授業- キッズフェス・企業イベント

など、目的に合わせて最適なプログラムをご提案いたします。

【お問い合わせはこちら】

「導入してみたい」「資料がほしい」「イベントで使ってみたい」そのように感じられた方は、

ぜひ一度ご相談ください。

https://www.unokyo.com/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9

株式会社UNOKYO

本社所在地：東京都八王子市長房町４５０-１ コーポリバーサイド２０１

設立 ：2017年10月

代表者名 ：川口太一

電話番号 ：042-673-2058

URL ：https://www.unokyo.com/

「全ての人が自分らしく生きられる社会をつくる」

UNOKYOは、AI時代における左脳優位な社会で、子どもから大人まで、それぞれの感性や脳力を磨き、右脳と左脳のバランスがとれた状態を目指した全脳教育を行っています。