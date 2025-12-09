こだわりのある音楽ジャンルを身につける。『サブジャンルキーホルダー』新たに日本のロック・ポップス、レゲエ、アニソン・ゲームミュージックと関係の深いジャンルからピックアップした全18種類がラインナップ。

株式会社ディスクユニオン

ディスクユニオンは、音楽ファンの“ジャンル愛”を表現できるオリジナルグッズ『サブジャンルキーホルダー』の第6弾を発売いたします。

日本のロック・ポップス、レゲエ、アニソン・ゲームミュージックを合わせ全18種類、SNSで寄せられたリクエストやスタッフの声を反映、細分化するサブジャンルの中でお気に入りのものをぜひ見つけてください。

・第6弾ラインナップ(18種)

REGGAE

「SKA」「ROCK STEADY」「LOVERSROCK」「NYAHBINGHI」「DUB」

日本のロック・ポップス

「JAPANESE ROCK」「CITY POP」「TECHNO POP」「IDOL」「SHIBUYA STYLE」「SHOWA KAYO」「FOLK」「NEW MUSIC」「VISUAL」

アニソン・ゲームミュージック

「VIDEO GAME MUSIC」「CHIPTUNE」「NERDCORE」「8 BIT」

黒地に赤でジャンル名を刻んだミニマルなデザイン。主張しすぎないサイズ感と質感で、鍵やバッグにそっと添えるだけで、音楽と一緒にいる感覚を楽しめます。

音楽が好きな方へのちょっとしたギフトにもオススメです。さりげなく音楽へのこだわりを表現できるアイテムとして、ぜひお楽しみください。

片面にアルファベット、片面に漢字・カタカナでサブジャンルをプリント。ワンポイントでディスクユニオンのレスポンシブロゴが入ります。

光沢のあるアクリルを採用。プリントは耐久性の高い彫刻加工で仕上げています。

お好きなサブジャンルを選んで日常に自分らしいアクセントを加えてみてはいかがでしょうか。

サブジャンルキーホルダー

発売日 2025年12月9日(火)

880円(税込)

https://diskunion.net/tote/ct/news/article/0/132344