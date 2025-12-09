オーエムネットワーク株式会社、『エラベル』に掲載 | AI活用と働き方改革が評価

オーエムネットワーク株式会社

1．“AI × 地方 × 若手挑戦”を軸にした取り組みが評価

『エラベル』では、以下のポイントが取り上げられました。

- AI活用による働き方再設計「Re:Work.AI」 社員一人ひとりの生産性向上とスキル強化を目的に、AIを日常業務へ導入するプロジェクト。- 若手が挑戦できる文化 地方拠点から全国規模の案件に携わり、個々の強みを活かして活躍できる環境。- 待遇・環境面の整備 初任給引き上げ、制度面の強化、柔軟な働き方の推進など、挑戦を支える基盤づくり。

誌面では「制度だけでなく、人の温度で社員を支える企業」として紹介されました。

2．掲載を通じて伝えたいこと

地方だからできること

オーエムネットワークは、新潟を拠点に全国のシステム開発・クラウドサービスを展開するIT企業です。創業以来、「制度で支え、文化で育てる」という姿勢のもと、社員一人ひとりが安心して挑戦できる環境づくりを進めてきました。

AIを活用した「Re:Work.AI」、内定者と社員が交流する「日替わり30分トーク」など、“人とテクノロジーの共創”を軸にした経営を推進しています。

今回の掲載は、そうした“地方発の挑戦”を継続してきた姿勢が評価されたものです。

3．代表コメント

『エラベル』掲載内容（画像提供：株式会社東京商工リサーチ）

『エラベル』への掲載は、これまで積み重ねてきた“人を中心にした経営”が社会に認められたことへの大きな励みです。私たちは、新潟という地方の地で事業を展開しています。しかし、地方だからこそ生まれる価値があると信じています。豊かな人間関係、地域に根ざした誠実さ、そして挑戦を支え合う文化--それらを強みに、私たちは全国に挑んでいます。

今、AIをはじめとするテクノロジーの進化によって、働き方は大きく変わろうとしています。

私たちが進める「Re:Work.AI」は、単なる業務効率化ではなく、“人がより創造的に働ける社会をつくる”ための取り組みです。

地方にいながら最先端に挑み、社員一人ひとりの“好き”や“強み”を活かせる環境を整える。それが、オーエムネットワークが目指す「挑戦を支える会社」の形です。これからも、地域社会に根ざしながら全国へ価値を届け、“働く人が誇れる会社”であり続けたいと思います。

代表取締役 山岸真也

4．社員コメント

人事

『エラベル』は就職を考える学生さんが手に取る機会も多い冊子です。

その中で、オーエムネットワークが“地方から挑戦する企業”として紹介されたことは、地域の若者にとっても大きな励みになると思います。

「制度だけでなく、人のつながりで支える会社」という点を今後も大切にし、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場をつくっていきたいです。

エンジニア

『エラベル』への掲載を聞いて、素直に嬉しかったです。普段の仕事では目の前の課題解決に集中していますが、こうして外部から評価をいただけたことで、「自分たちの挑戦が社会に伝わっている」と実感しました。

社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場に

「Re:Work.AI」の導入で、業務の効率化だけでなく、“新しいことに挑戦する時間”が増えたことを日々感じています。今後は自分たち若手が中心となって、より良い働き方を形にしていきたいです。

5．今後の展望

今回の掲載を契機に、オーエムネットワークは地域・教育機関・企業との連携をさらに深め、

「地方にいながら全国で挑戦できる」働き方を推進していきます。

- 「Re:Work.AI」の全社展開・AI教育強化- 地域IT人材の育成・キャリア支援- 新潟から全国へのプロジェクト推進体制の強化

地方に根ざしながら、全国へ挑戦する。

オーエムネットワークは、これからも“挑戦を支える会社”として前進していきます。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役社長：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

