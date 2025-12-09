平日クリスマスは“ちょうど良い特別感”を！手軽にパパッとクリスマス気分！　クリスマスグルメ２０２５

株式会社大丸松坂屋百貨店

今年のクリスマスも平日ど真ん中！忙しい毎日の中でも、クリスマス気分をしっかりと味わいたいという方は多いはず！そこで、松坂屋上野店では、“平日クリスマスを手軽に楽しめる”をテーマに、手軽な骨付きチキンをバラエティ豊かに取り揃えるほか、ひとつあるだけでクリスマス気分を味わえる存在感のあるグルメや、パッと買える “おひとりさまサイズ”のクリスマスケーキなど、忙しくても“ちょうど良い特別感”を感じられるグルメに注目！松坂屋上野店のクリスマスグルメをご紹介します。

チキンは自分好みの味をチョイス！手軽な骨付きチキンが大集合♪

クリスマスはやっぱりチキンを食べたい！各ショップからこだわりの詰まったチキンが大集結！

【販売場所】地下１階 ほっぺタウン

※販売期間、ご予約可否は商品により異なります。特設ページよりご確認ください。

【クリスマスチキン特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251210_christmas_chicken_cake.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251210_christmas_chicken_cake.html)

〈まつおか〉ありたどりのあぶり焼き（１本） １,４０４円

まつおか特製の煮つけ出汁で、照りが出るまでじっくり煮た後、焼き目を付けました。

※販売期間：１２／２０（土）→２５（木）

※期間中２００本限り

〈赤坂飯店〉骨付きチキンの唐揚げ（１本） １,２９６円

とても香ばしい、クリスマスチキンです。

※販売期間：１２／２３（火）→２５（木）

〈ｅａｓｈｉｏｎ（イーション）〉～照り焼き仕立て∼ 岩手県産菜鶏もも肉のローストレッグ（１個） １,４９０円

選び抜いた菜彩鶏のもも肉をじっくりとローストし、ジューシーで旨味たっぷりに仕上げました。

※販売期間：１２／２０（土）→２５（木）

＜予約可＞

〈神戸コロッケ〉薩摩ハーブ悠然どりのフライドチキン（１個） ９４９円

外はパリッ、中はしっとり。塩こしょうのやさしい味わいで、お子様から大人の方まで楽しめます。

※販売期間：１２／２４（水）、２５（木）

＜予約可＞

〈ＲＦ１〉桜島どりのもも肉ロースト（１本） １,５９８円

隠し味に醤油を加えて、香ばしく焼きあげた一品です。

※販売期間：１２／２１（日）→２５（木）

※１２／２２（月）の販売はございません。

＜予約可＞

〈鶏陣〉国産鶏 クリスピーチキン（１本） ４３２円

むね肉を使用したさっぱり感のある味わいです。

※販売期間：１２／２３（火）→２５（木）

＜予約可＞

〈ポール・ボキューズ〉三河赤鶏ローストチキンレッグ（１本） １,３８２円

愛知県産「三河赤鶏」の骨付もも肉を使用した照り焼き風味のローストチキンです。

※販売期間：１２／２３（火）→２５（木）

＜予約可＞

〈ポール・ボキューズ〉ターキーレッグ（１本） １,６２０円

スモークの風味付けをした後に真空調整で仕上げたやわらかいターキーレッグです。

※販売期間：１２／２３（火）→２５（木）

＜予約可＞

ひとつでパーティー感ＵＰ！存在感抜群なクリスマスグルメ

ひとつあるだけで一気にクリスマスパーティーの雰囲気に！手軽に、かつ豪華に、みんなで楽しめるグルメが登場

〈鶏炭〉丸鶏ローストチキン（１羽） ３,２４０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

国産鶏を使用した贅沢な丸鶏。中はジューシーで柔らかく鶏の旨味と特製ソースのバランスが絶妙。ボリューム感たっぷりで、クリスマスパーティーを盛り上げます。

※販売期間：１２／２３（火）→２５（木）

※なくなり次第終了

〈鶏炭〉チキンボックス（１点） ２,１６０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

クリスマスの定番、フライドチキンを贅沢に盛り合わせにした一品です。

※販売期間：１２／２３（火）→１２／２５（木）

〈鶏陣〉国産鶏 ローストチキン（１羽） ３,４５６円

毎年人気の鶏専門店の丸鶏！

※販売期間：１２／２４（水）→１２／２５（木）

※各日なくなり次第終了

〈鶏炭〉バラエティボックス（１点） ３,２４０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

お子様からお年寄りまで、みんなが大好きジューシーなチキンとフライドポテトを詰め合わせたバラエティボックス。

※販売期間：１２／２３（火）→１２／２５（木）

パッと買えてクリスマス気分を楽しめる“おひとりさまサイズ”のケーキに注目！

平日クリスマスは“少しだけ”がちょうど良い！仕事帰りや自分へのご褒美にも、気軽に楽しめるおひとりさまサイズのケーキがぴったりです。

【販売場所】１階 洋菓子売場

〈アンテノール〉ホワイト・スノーマン（１個） ８１０円

さわやかなオレンジのクリームを包んだレアチーズケーキのスノーマンです。

※販売期間：販売中→１２／２５（木）

※各日なくなり次第終了

〈アンテノール〉プティ・ブッシュ（１個） ８１０円

バタークリームとフランボワーズソースをチョコアーモンドスポンジで巻き込みました。

※販売期間：販売中→１２／２５（木）

※各日なくなり次第終了

〈ヴィタメール〉マロン・ブリエ（１個） ９１８円

フランス産ＡＯＰマロンのペーストを使用したクリームブリュレとマロンクリームを、ベネズエラ産カカオのミルクチョコレートムースにとじ込め、紅茶が香るスポンジに重ねました。

※販売期間：販売中→１２／２５（木）

※各日なくなり次第終了

〈Ｆｌｏｗｅｒ Ｐｉｃｎｉｃ Ｃａｆｅ〉食べられるお花のクリスマスカップケーキ４個セット（ポインセチア）（１箱４個入） ３,５００円／１階 和洋菓子イベントスペース

ポインセチアが主役の期間限定のキャロットケーキなど、北海道素材のやさしい甘さと、シナモンの香りが心まで温めてくれる特別なケーキです。

※販売期間：１２／２３（火）→１２／２５（木）

〈ヴィタメール〉ノエル・オペラ（１個） ８９６円

アーモンドの香り豊かなスポンジに、ベリーのムースやホワイトチョコレートムース、フランボワーズソースを重ねました。

※販売期間：販売中→１２／２５（木）

※各日なくなり次第終了

※価格は全て税込みです。

※画像はイメージです。