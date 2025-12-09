株式会社イージスワン

株式会社イージスワン（本社：東京都千代田区、代表取締役：鶴田由規夫）は、

運送業向けクラウドサービス「AEGISAPP運送業」に搭載している“遅延時間を考慮した運行日報自動作成ロジック” について、特許第 7784098号「運行日報作成装置」 が正式に登録されたことをお知らせいたします。（出願番号：特願2025-116480、登録日：2025年12月3日）

【技術内容（概要）】

本特許は、運送業の労務管理において重要となる「改善基準告示」への対応を強化する日報自動生成技術 です。

特長として以下を含みます：

通常運転時間の自動算定

過去実績から中央値＋外れ値除外で「通常運転時間」を算出し、これを基準とした運行計画を自動生成。

遅延要因の自動記録と“除外計算”

災害・渋滞・事故・故障・フェリー欠航などの遅延を自動記録し、法定拘束時間・運転時間から除外して計算。

改善基準告示の自動判定

2日平均運転時間、24時間拘束時間を遅延除外後の値で再計算を可能にし、法令違反リスクを低減。

運行日報への自動反映

遅延情報と計算根拠を“証跡として”日報に残し、労基署・荷主監査への対応力を強化。

これらの一連処理が 「運行日報作成装置」 として包括的に特許化された点が最大の特徴です。

【背景と目的】

2024年4月の改善基準告示改正を受け、運送業では 労働時間管理の厳格化 が求められています。

しかし、現場では予期しない遅延が頻発し、「本来ドライバーの責任ではない遅延」をどのように扱うか が大きな課題でした。

AEGISAPP運送業は、これらの遅延をデータとして正しく記録し、法的根拠を持って計算から除外する仕組みを業界に先駆けて開発いたしました。

AEGISAPPのアルゴリズムが 国に正式に認められた独自技術 となり、法令遵守経営の支援機能が一段と強化されます。

【AEGISAPP運送業とは】

AEGISAPP運送業は、

富士通トランストロンの ITP-WebService3、デジタコ、各種ナビシステムと連携した、運送事業者向けクラウド型ERP/TMSです。

受注、配車、運行計画、自動日報、労務管理、原価管理、請求までを一元化し、改善基準告示に基づいた 法令判定ロジック （AEGISAPP CORE）を標準搭載。

ドライバーごと・荷主ごと・車両ごとの原価管理を最適化し、経営判断に必要なKPIも自動生成します。

【代表コメント】代表取締役 鶴田由規夫

「運送業の現場では、遅延が起きるたびに“労務管理の例外処理”が必要です。

この現場の負担を軽減し、データに基づく法令遵守を支援する仕組みが

必須であると考え、開発・実装いたしました。

今後も、現場に寄り添う実用的なDXを追求してまいります。」

【会社概要】

会社名：株式会社イージスワン

所在地：東京都千代田区麹町4-3-4-3F

代表者：鶴田由規夫

URL：https://unsogyo.aegisapp.net/

事業内容：運送業向けクラウドサービス開発、物流DX支援、AIシステム開発

