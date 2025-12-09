スパトレ、兵庫県加古川市にて「英語活動支援事業・オンライン英会話」を実施

スパトレ株式会社

スパトレ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：向井麻里絵）は、兵庫県加古川市において「加古川市英語活動支援事業・オンライン英会話」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本事業は、一人一台端末を活用し、英語によるコミュニケーション機会を充実させ、「使える英語力」の育成を図ることを目的としています。

今回の業務内容について

- 市内12校の中学校および義務教育学校(後期課程)の全生徒を対象に実施されています。● 実施内容オンライン英会話（グループレッスン方式）・1回25分、生徒4名に対し講師1名・5分単位で予約

詳細を見る :https://sptr.jp/

会社概要

社 名: スパトレ株式会社

所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル5F

代表者: 代表取締役 向井麻里絵

設 立: 2018年5月22日

事業内容: SPTR(スパトレ）の企画・開発・運営