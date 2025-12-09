【2025年、2度目】歯科タービン「スーパーダイソン ヨシダ仕様」再び完売

株式会社前仲原物産

株式会社エスディーメディカル(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：神野 超)が販売する歯科タービン「スーパーダイソン ヨシダ仕様」が、今年10月に続き2度目の完売となりました。前回の品切れを受けて生産体制を強化し、在庫を増強していたにもかかわらず、想定を上回る注文が続き、再び一時品切れ状態となっております。年内に2度の品切れは当社製品としても異例であり、歯科医療機器市場における高コストパフォーマンス製品への需要の高まりを実証する結果となりました。

会社ホームページ： https://sdmedical.net/

製品ページ： https://sdmedical.net/products/turbine/

スーパーダイソンタービン ヨシダ仕様

■異例の「年間2回品切れ」が示す市場の変化

【1回目の品切れ（10月）】

・SDユーザー限定キャンペーンから2週間で初回生産分が完売

・問い合わせ件数：想定の約1.5倍

・全国100以上の歯科医院様から注文

【2回目の品切れ（12月・今回）】

・前回比2倍の生産体制で臨むも再び完売

・リピート注文が全体の約60％を占める

・「口コミで評判を聞いた」という新規顧客が急増

【2度の品切れが意味するもの】

一時的なブームではなく、歯科医療現場における「必要十分な品質・低価格製品」への構造的な需要の高まりを示しています。特にリピート注文の多さは、実際に使用した歯科医師からの高評価を裏付けるものです。

■なぜ「スーパーダイソン ヨシダ仕様」が選ばれ続けるのか

【1. 圧倒的なコストパフォーマンス】

純正品の修理代よりもスーパーダイソンの新品が安い価格設定を実現。「壊れたら修理」から「新品に交換」という新しい選択肢を提供しています。また、消耗品であるカートリッジも11,000円という低価格で、歯科医院様側でも簡単に交換可能。ランニングコストを大幅に削減できる点が高く評価されています。

【2. 実績に基づく信頼性】

「スーパーダイソン」シリーズは年間販売本数業界5位（2020年度矢野経済研究所調べ）の実績を持ち、全国の歯科医院様にご愛用いただいております。長年の販売実績と充実したアフターサポート体制により、「安心して使える製品」として信頼を獲得しています。

【3. 口コミによる評判拡大】

「使ってみたら予想以上に良かった」という既存顧客の声が広がり、実際に歯科医師会や各地域の協働組合でも取扱が始まっています。また、製品に対する「先生のお声」というアンケートは直筆で300件を超え、実際に使用した歯科医師からの高評価と推薦が、新規顧客獲得の大きな要因となっています。

■お客様の声

【沖縄県 Rデンタルクリニック様】

「純正と変わらずとても良いです。ライト付きでこの価格はとても助かります。」

【東京都 Y歯科医院様】

「トルク、耐久性ともに純正と変わらない。」

【滋賀県 N歯科様】

「価格が安い。高機能より通常機能で使用しやすく、見た目もスマートでいい」

【愛知県 F歯科クリニック様】

「一度使ってみたが思った以上に耐久性があり長く使える。コスパを考えるとベストなタービンだと思う。」

【埼玉県 T歯科医院様】

「前回購入してからまだ修理などに出すことなく、しっかり働いてくれてます。今回も安価でしっかりしたタービンなのでリピートさせていただきました。ありがとうございます。」

※お客様の許可を得て掲載しております

■会社概要

会社名：株式会社エスディーメディカル

代表者：代表取締役社長 神野

本社所在地：大阪府大阪市旭区中宮5-8-13プレステージ中宮1階

設立：2012年3月

資本金：1,000万円

事業内容：歯科医療機器の製造・販売、メンテナンスサービス

URL：https://sdmedical.net/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エスディーメディカル 広報担当

担当者名：菅野

TEL：06-6829-6336（平日9:00～18:00）

Email：support@sdmedical.net

お問い合わせ先：https://sdmedical.net/contact/